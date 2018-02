: Esplode palazzina a Leicester, quattro feriti gravi - SkyTG24 : Esplode palazzina a Leicester, quattro feriti gravi - Luisella49 : Gran Bretagna: forte esplosione a Leicester, distrutto un intero edificio - Luisella49 : Regno Unito, forte esplosione a Leicester: distrutto un edificio, 4 feriti gravi -

E'di almeno 4in condizioni critiche il bilancio provvisorio dell'che ha sventrato una Leicester, 150 km da Londra.I resti della casa sono in fiamme. Lo riferisce la rete britannica Sky News. I 4 sono stati ricoverati in ospedale. L'edifico distrutto aveva due piani ed era stato riconvertito in un loft.Nella deflagrazione un piano è crollato sull' altro. Secondo testimoni citati da media nel negozio al piano terra potrebbero esserci state delle persone al momento dell'.(Di lunedì 26 febbraio 2018)