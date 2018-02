Gattuso ha fatto grande il Milan | se solo fosse arrivato prima… ma c’è ancora tempo per

calcioweb.eu

: #RomaMilan Ma cos’ha fatto #Gattuso? Impressionante la trasformazione del #Milan. Non perdono da 2 mesi, difesa gra… - AntoVitiello : #RomaMilan Ma cos’ha fatto #Gattuso? Impressionante la trasformazione del #Milan. Non perdono da 2 mesi, difesa gra… - SimoneGambino : Gattuso su #AndreSilva: 'Sulla voglia che sta mettendo ci siamo, adesso deve trovare il goal, ma siamo molto conten… - max_piacentini : @romatv L'uomo partita è Di Francesco che ha fatto meglio di Gattuso per far bella figura al Milan. -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Ildi Gennarosta continuando a stupire. Dall’arrivo del nuovo tecnico i rossoneri hanno iniziato a volare ed ora sembrano non volersi più fermare. Ciò che impressiona di questo nuovo corsoista è la solidità della squadra. Difensivamente i rossoneri sembrano invalicabili, con la coppia Romagnoli-Bonucci davanti a Donnarumma, che sta facendo letteralmente faville, anche oggi ha subito pochissimo contro una squadra come la Roma. Dove sono oggi tutti i critici che sfottevano il calciomercato del? Non eravamo dunque pazzi a definire ottimo il mercato rossonero. Per mettere assieme tanti calciatori nuovi ci vuolee capacità caratteriali e tattiche come quelle di. Nessuno diventa un brocco da un giorno all’altro. Nè Biglia, nè Calhanoglu, nè Kessiè… nè tantomeno Bonucci, criticato ad inizio stagione ed elogiato adesso dopo le risposte ...