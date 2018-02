Galaxy S9 | lo smartphone del futuro presentato da Samsung

Passare a Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione smartphone usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione smartphone usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i nuovi smartphone puntano ancora sulla fotocamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...

Samsung Galaxy S9 : le date per l'acquisto del nuovo smartphone : A pochissimi giorni dalla presentazione, il Galaxy S9 resta lo smartphone più atteso di questa prima parte di 2018. Sarà presentato dall'azienda Samsung il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Sono già state rese note le caratteristiche dei vari dispositivi riguardo al modello, il design e il prezzo sia del modello standard che della versione 'Plus': vediamo dunque ...

Galaxy S9 e S9 Plus : tutti gli ultimi dettagli sugli smartphone - Data di uscita - rumors e prezzo : I nuovi Galaxy S9 e S9 Plus Foto BGR India Galaxy S9 e S9 Plus: tutti gli ultimi dettagli sugli smartphone - Data di uscita, rumors e prezzo Manca sempre meno alla presentazione dei Galaxy S9 ed S9 ...

Samsung Galaxy S9 : tutto quello da sapere sullo smartphone : Ci siamo. Il 25 febbraio verrà svelato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy S9, per la soddisfazione degli amanti Android che hanno visto in questi mesi il boom mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. E proprio Samsung, da sempre l'antagonista commerciale dell'azienda americana, potrebbe avere un buon successo commerciale con il suo nuovo Galaxy S9, non solo per la poca concorrenza, ma sopratutto per le funzionalità ...

SAMSUNG Galaxy A8 E A8+ / I nuovi smartphone anticipano il Galaxy S9 : ecco novità e conferme : La SAMSUNG presenta i nuovi Galaxy A8 e A8+, i nuovi smartphone dedicati ad una clientela medio-alta, che anticipano alcune caratteristiche del Galaxy S9.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Samsung conferma : Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 : Samsung Galaxy S9 sarà presentato ufficialmente al MWC 2018, la conferma è arrivata ieri dalla stessa compagnia sud coreana al CES 2018. L'articolo Samsung conferma: Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.