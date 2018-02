Fuori programma al Teatro Pasolini di Cervignano

Al Teatro Verdi Fuori programma di risate con la Rimbamband : A Brindisi presenteranno uno show che comprende e attraversa "Il meglio di" spettacoli collaudati in anni di tournée, in cui il pubblico si divertirà a vederli giocare; con i testi e le note di ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne - ha davvero una storia Fuori dal programma? Per il web "È falsa!" : Marta Pasqualato smascherata? Una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante nella puntata odierna del trono clasico di Uomini e Donne.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:50:00 GMT)

Dance Dance Dance Marco Del Vecchio Fuori e lui insulta il programma : Marco Del Vecchio è stato eliminato dal programma “Dance Dance Dance” ma non ci sta e si sfoga su “Instagram” con una serie di post velenosi contro la giuria. E sul web scoppia la polemica. Marco non è riuscito a ballare in maniera sensuale: la sua esibizione nel terzo serale non ha convinto i giudici ed è stato condannato al Dance off. Forse, l’esibizione di Marco ha risentito dell’assenza della figlia Federica, considerata il secondo motore ...

ASIA ARGENTO FATTA Fuori DAL PROGRAMMA : ECCO PERCHÉ SARÀ LEI A SOSTITUIRLA : Ora al timone del PROGRAMMA arriva Veronica Pivetti, che rivedremo ogni domenica a parlare dei casi più oscuri di cronaca con vittime donne. Un avvicendamento, quello tra la ARGENTO e la Pivetti, di ...

GRETA SCARANO / Ospite nel programma di Fabio Fazio con Valerio Mastrandrea - foto (Che Fuori tempo che fa) : GRETA SCARANO, presto su Rai Tre con la fiction dal titolo "La linea verticale", sarà Ospite di Fabio Fazio a "Che fuori tempo che fa". Appuntamento su Rai Uno alle 23.30.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:03:00 GMT)

'Fuori Classe' : ecco il programma tv realizzato dagli studenti del Polo Bianciardi : ... a partire dal 9 gennaio (e in replica mercoledì 10 gennaio alle 13.30), sul canale 16 del digitale tessrestre oppure sul canale 5016 di Sky, e streaming sul sito di Tv9 ( http://www.tv9italia.it ). ...

Milano - Fuori programma del sindaco Sala : soccorre una 23enne in scooter travolta da un'auto : durato più di un quarto d'ora il pronto soccorso prestato dal sindaco Beppe Sala e della vice Anna Scavuzzo ad una giovane 23enne rimasta investita da un'auto in via Novara, mentre andava sul suo ...

Natale Fuori programma per Sampaoli : Natale fuori programma per il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, fermato dalla polizia a Casilda, la sua città che dista 335 chilometri a nord-ovest di Buenos Aires, dopo il matrimonio della figlia ...

