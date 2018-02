Fratello Icardi per evitare la sventura

ilgiornale

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Chi conosce la tradizione, e magari l'Inter, vedrà la luce dell'ottimismo: una squadra così malmessa può solo vincere il derby. O non perderlo. I più realisti imiteranno l'incipit di Spalletti: se l'Inter è questa... Può solo andar a finire male. Non solo nel derby. E qui anche l'allenatore dovrebbe cominciare a spiegare. Poi ci sono i gossipari, che non si accontenteranno delle spiegazioni di Wanda Nara sui casi di spogliatoio. Lei difende la sua dignità, ma non può preoccuparsi di eventuali mani levate fra il marito e il gruppo croato. A quello ci pensi l'interessato, ovvero Mauro. Il quale cercando di interpretare la parte del capitano, ormai sfuggita alla sua portata, ha celebrato un embrassons nous su Instagram: «Bravi fratelli, gran lavoro di squadra». Il cui seguito potrebbe essere: Ora arrivo io. Appunto si sbrighi, perché ...