Franco Terlizzi omofobo? Il figlio Michael lo difende e nega a Pomeriggio 5 Isola dei

Franco Terlizzi contro Craig Warwick perchè gay : parla Michael : Michael difende il padre Franco Terlizzi dalle accuse di Craig L’isola delle polemiche continua. Craig Warwick ha dichiarato a Verissimo e a Domenica Live che Franco Terlizzi gli avrebbe detto di stare lontano da lui in quanto omosessuale. Nella puntata di ieri del contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Cecilia Capriotti ha preso le difese del vincitore di Saranno Isolani, dichiarando che tra il sensitivo e Terlizzi non ...

Domenica Live - Craig Warwick : “Franco Terlizzi mi ha detto che facevo schifo perché sono gay” : A margine dell’amplissima pagina dedicata a sviscerare, ancora e ancora, la questione ormai nota come canna-gate riguardante il presunto consumo di droghe leggere da parte di Francesco Monte, Craig Warwick, il sensitivo appena uscito dall’Isola dei Famosi e ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, ha svelato un retroscena molto grave riguardante Franco Terlizzi. Secondo quanto riportato da Warwick, Terlizzi gli avrebbe ...

L’Isola dei famosi : Franco Terlizzi omofobo? Spunta un video : Franco Terlizzi dell’Isola 2018 è omofobo? Su L’Isola dei famosi sta per abbattersi un nuovo ciclone. In questi giorni stanno tenendo banco il caso canna-gate di Francesco Monte e il caso del presunto auricolare di Daniele Bossari, nonché i vari litigi in Honduras tra i naufraghi. Franco Terlizzi è omofobo? Ospite nello studio di Verissimo, Craig Warwick ha dichiarato che Franco gli ha detto se fosse gay e avrebbe reagito con ...

Isola dei Famosi 2018 : Franco Terlizzi è omofobo - le parole di Craig Warwick ospite a Verissimo : Franco Terlizzi votato a furor di popolo a Saranno Isolani, per entrare di diritto nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi è omofobo! A dichiararlo è stato l’ex naufrago, Craig Warwick ospite di Verissimo. Craig Warwick a Verissimo: “Sei gay? Che schifo”! Il sensitivo Craig dall’indole dolce e gentile ha dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si è infatti infortunato e quindi è stato costretto a lasciare il gioco. Sabato 24 febbraio ...

Franco Terlizzi omofobo? La confessione choc di Craig Warwick : Craig Warwick a Verissimo: “Franco Terlizzi ha detto che faccio schifo” Nella puntata odierna di Verissimo ampio spazio è stato dedicato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Motivo per cui Silvia Toffanin, per parlare del reality, ha invitato i due ultimi naufraghi tornati in Italia: Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick. Ed è stato soprattutto quest’ultimo ad aver fatto molto discutere per alcune sue ...

Franco Terlizzi - la verità sul naufrago dell’Isola : parla la famiglia a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Franco Terlizzi: la famiglia svela a Mattino 5 la vera indole del naufrago Franco Terlizzi ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan dell’Isola dei Famosi. Il naufrago del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi è uno dei protagonisti indiscussi di questa scoppiettante edizione. Federica Panicucci ha invitato in studio a Mattino 5 la famiglia […] L'articolo Franco Terlizzi, la verità sul naufrago ...

Isola dei Famosi : Franco Terlizzi chiama “pezzo di…” Marco Ferri? : Franco Terlizzi offende Marco Ferri a L’Isola dei Famosi? Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e ci sono stati molti colpi di scena, che hanno lasciato senza parole i numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? E’ stato eliminato a sorpresa il deejay – italo inglese Filippo Nardi, il quale ha anche discusso animatamente con la cantante Bianca Atzei. ...