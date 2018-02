Forza Italia-Lega all' ultimo voto Centrodestra vicino all' impresa? Elezioni | ecco gli

LETTERA/ Broccanello (Forza Italia) : mi candido per portare avanti il "modello Lombardia" : Candidato alle elezioni regionali in Lombardia, nelle liste di Forza Italia (collegio Milano e provincia), MAURIZIO Broccanello spiega le ragioni del suo impegno politico(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:12:00 GMT)LETTERA/ Isabella Rauti: in campo il 4 marzo per difendere la nostra identità e combattere gli inciuciELEZIONI E MEDIA/ Sondaggi, spot e presenze tv: le nuove stranezze della campagna elettorale, di Yoda

'I migranti ci fanno la guerra' - la bufala razzista del senatore di Forza Italia : Lucio Malan , senatore di Forza Italia e Questore del Senato, è stato protagonista di una gaffe decisamente clamorosa su Twitter: ha diffuso un'immagine decisamente improbabile di un migrante che ...

"I migranti ci fanno la guerra" - la bufala razzista del senatore di Forza Italia : Lucio Malan, senatore di Forza Italia e Questore del Senato, è stato protagonista di una gaffe decisamente clamorosa su Twitter: ha diffuso un'immagine decisamente improbabile di un...

Berlusconi : "O Forza Italia o è il caos" : 9.55 "Il Pd è una scatola vuota, un apparato per la gestione del potere,senza valori né idee. In questa campagna elettorale non hanno mai parlato di progetti, solo delle loro diatribe interne.Molti elettori li stanno abbandonando e io ora li incontro delusi nei molti incontri e approfondimenti che stiamo facendo. A loro faccio un appello: l'unico voto utile per avere maggioranza e governo stabile, e per allontanare il pericolo grillino,è un ...

Silvio Berlusconi - i documenti segretissimi che fanno godere Forza Italia : 'Ecco dove siamo arrivati' : Nella settimana pre-voto non si possono pubblicare sondaggi , ma Silvio Berlusconi se ne frega e al popolo di Forza Italia riunito al teatro Manzoni di Milano regala una anticipazione da tripudio: '...

Forza Nuova a Napoli senza tensioni : «Fascisti? C'è chi ama e chi odia l'Italia» : «Io ritengo che fare politica cambiando la toponomastica è grave, perché cancellando le strade si cancella la memoria e la trazione. Oggi fortunatamente non sono successi scontri,...

Taekwondo - Egypt Open 2018 : Italia Forza nove! Altri quattro podi ad Alessandria. Claudio Treviso - Laura Giacomini e Davide Spinosa cedono in finale - terzo posto per Simone Crescenzi : Italia forza nove ad Alessandria d’Egitto. Nella seconda ed ultima giornata dell’Egypt Open 2018 arrivano Altri quattro podi per i colori azzurri, che portano a nove gli allori per il Bel Paese nella rassegna africana. Ma stavolta nessun Italiano riesce ad ergersi fino alla vittoria, mentre sono ben tre i finalisti che hanno ceduto nell’atto conclusivo. Il capitano Claudio Treviso ha raggiunto la finale nella categoria -74 kg, ...

Verso le Politiche : Forza Italia fa tappa ad Orbetello e Capalbio : « Abbiamo parlato con Bellumori: nonostante sia espressione dell'altra parte politica " spiega Mugnai " è un sindaco che si batte per il suo territorio al di là delle appartenenze e dei colori. Con ...

Forza Nuova a Napoli senza tensioni : 'Fascisti? C'è chi ama e chi odia l'Italia' : 'Io ritengo che fare politica cambiando la toponomastica è grave, perché cancellando le strade si cancella la memoria e la trazione. Oggi fortunatamente non sono successi scontri, speriamo che questo sia un segnale di un ...

ELEZIONI 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Elisabetta Ripani - Forza Italia : provvedimenti per famiglie - giovani e imprese : E allora Forza Italia ha pensato anche a chi si affaccia al mondo del lavoro e agli imprenditori che hanno intenzione di investire su competenze fresche e nuovi talenti: sgravi fiscali quindi per chi ...

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : "Noi più voti di Forza Italia" : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : “Noi più voti di Forza Italia” : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi “vede” il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni. Le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:18:00 GMT)

Gambarini - Forza Italia - incontra Confartigianato : 'La flat tax ridarà respiro ai piccoli imprenditori' - : ... ha incontrato Confartigianato per un confronto in merito alla situazione delle piccole medie imprese, vera spina dorsale dell'economia Italiana. 'Non dobbiamo nasconderci dietro un dito: i continui ...