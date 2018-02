Formula 1 | test | Alonso subito fuoripista con la nuova McLaren

Diretta/ Test Formula 1 2018 Barcellona - streaming video e tv : classifiche e tempi. Minaccia pioggia : Diretta Test Formula 1 a Bracellona: info streaming video e tv, classifica e tempi della prima giornata di prove sul circuito del Montmelò in vista della stagione 2018 . (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo il più veloce nei test di Barcellona. Terzo Raikkonen : È stata la Red Bull di Daniel Ricciardo la più veloce della sessione mattutina della prima giornata di test di F1 sul circuito del Montmelò, vicino Barcellona, in vista dell'inizio del Mondiale di F1. ...

Formula 1 - test Barcellona : orari e come vederli su Sky. Lunedì il Day-1 : Seguiremo tutti i test in tempo reale su skysport.it : cronaca, tempi, foto e tutto quello che c'è da sapere sui test al Circuit de Catalunya. Tutti i test 2018 Dunque si comincia da Barcellona , ...

Formula 1 - Segui i test di Barcellona con noi e con Michela Cerruti : Signori, si parte. Finita la girandola delle presentazioni più o meno virtuali, finito il tourbillon di dichiarazione più o meno ottimistiche da parte di team principal e piloti, la parola passa finalmente alla pista: da lunedì 26 a giovedì 1 marzo va in scena sul circuito di Barcellona la prima sessione di test collettivi di Formula 1 del 2018. Si replicherà con altri quattro giorni di prove sulla stesso tracciato dal 6 al 9 marzo, poi i giochi ...

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona . La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

Test Formula 1 2018 Barcellona : date e a che ora : Mancano pochi giorni all'inizio dei Test Formula 1 2018, in programma a Barcellona. A seguire le date ufficiali, gli orari e la programmazione tv. L'attesa degli appassionati di motori si fa sempre più insistente per la nuova stagione di F1, che presenta diverse novità rispetto al passato. La più evidente riguarda gli orari d'inizio delle gare alla domenica: in Europa, le corse partiranno un'ora e dieci minuti dopo rispetto all'orario a cui ...