Firenze | pass auto alla moglie di Renzi La giunta Nardella | “Abbiamo avanzato noi la

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi : ecco i tre motivi per cui l’ex premier non può negare che sia un privilegio : Per Matteo Renzi è “una barzelletta”. Per Dario Nardella è “roba che non merita di essere commentata”. Entrambi, però, non dicono la verità sul super pass auto concesso alla moglie dell’ex premier dalla società Sas su richiesta della segreteria del sindaco. Un contrassegno che permette al suv intestato ad Agnese Landini di parcheggiare e circolare ovunque nella città di Firenze, comprese aree pedonali e corsie ...

Firenze, Matteo Renzi e il pass auto di Agnese: l'ex premier fa chiarezza sulla denuncia dei due esponenti di Fratelli d'Italia e parla di "fake news" in un post Facebook.

Firenze - Renzi sul pass auto per Agnese : “Fake news - querelo”. Ma non spiega come è riuscito ad avere quel permesso : La vicenda del superpass auto con cui Agnese Landini può circolare e parcheggiare gratis (ovunque) a Firenze è entrata in campagna elettorale. Merito del marito, che sulla sua bacheca Facebook ha pubblicato un post, minacciando querele a siti e giornali che hanno pubblicato la notizia. Nella fattispecie, il segretario del Partito democratico si è concentrato sul dettaglio ma non ha affrontato la questione principale. Prima ha attaccato i due ...

Super-pass a Firenze per l'auto di Agnese Renzi - "motivi istituzionali" : Sarebbe stata concessa dal Comune alla moglie dell'ex premier l'autorizzazione ad accedere liberamente alle zone a traffico limitato, a parcheggiare gratis dovunque, a viaggiare nelle zone pedonali

Firenze - pass per parcheggiare ovunque ad Agnese Renzi. Nardella : ‘Richiesta della prefettura’. Che smentisce : ‘Non ci risulta’ : parcheggiare ovunque sulle strisce blu senza pagare, girare nelle aree pedonali e a traffico limitato come se nulla fosse, utilizzare le corsie preferenziali, guidare nel centro storico senza nessun problema: Agnese Renzi a Firenze può farlo. A bordo del suv a lei intestato. Grazie a un permesso (valevole fino al 2021) chiesto dalla segreteria del sindaco del capoluogo toscano (e renziano doc) Dario Nardella il 21 settembre 2017, ovvero quando ...

Agnese Renzi ha un pass per guidare e parcheggiare ovunque a Firenze : Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, circola per le strade di Firenze senza problemi, transitando in aree pedonali, corsie prefeRenziali e Ztl, oltre che parcheggiare gratuitamente praticamente ovunque (guarda le foto).Lo denunciano gli esponenti di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli - candidato alla Camera in Toscana - e Francesco Torselli - capogruppo in Consiglio comunale -, secondo cui il Comune di Firenze, "razie ad ...

La Juve passa a Firenze con Bernardeschi e Higuain : La Juve continua la sua corsa: sbanca anche Firenze con i gol dell’ex Bernardeschi, incurante dei fischi e di cori offensivi dei tifosi viola, e di Higuain, al settimo sigillo nelle ultime quattro gare e conquista l’undicesima vittoria consecutiva. La squadra bianconera però non ha brillato e ha dovuto attendere un’ora per superare una Fiorentina c...

La Juventus passa a Firenze : 0-2 siglato Bernardeschi-Higuain e primo posto : Una Juventus non bella ma solida e un po' fortunata espugna per 2-0 il campo della Fiorentina e dà l'ennesimo grande segnale al Napoli che dovrà sudarsi la conquista dello Scudetto. I gol che hanno risolto la partita sono stati siglati, nel secondo tempo, dal grande ex Bernaredeschi su punizione e Higuain nel finale di partita. La squadra di casa si è lamentata e non poco per la decisione di Guida, al 18 del primo tempo, di revocare il ...

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES/ Serata romantica a Firenze tra selfie e passi di danza : RAOUL BOVA e ROCIO MUNOZ MORALES a Firenze, impegnati in una romantica passeggiata tra selfie ricordo e alcuni passi di danza nelle vie della città.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:20:00 GMT)

A Firenze riaperta la passerella dell’Isolotto : E’ stata riaperta al pubblico la rinnovata passerella dell’Isolotto a Firenze. Dopo il collaudo, condizione necessaria per la valutazione della nuova campata centrale della struttura, è stato dato il via libera per il transito di pedoni e biciclette. Questo non sarà l’ultimo…Continua a leggere →

Firenze. Automobilista Passa investe tre turiste australiane : Passa con il rosso e investe tre ragazze sulle strisce ma non sfugge alla telecamere che lo inchiodano. E per il conducente dell’auto scatta il ritiro della patente. È successo nella zona di Ponte San Niccolò a Firenze. Una vettura proveniente…Continua a leggere →

Firenze : Tramvia : nel 2017 superata la soglia dei 14 milioni di passeggeri : Nuove risorse da Roma per il sistema del ferro fiorentino. Il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio ha firmato il decreto di riparto 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa in città…Continua a leggere →