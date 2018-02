FIGHTING EX LAYER | Nuovi dettagli svelano il periodo di uscita

gamerbrain

(Di lunedì 26 febbraio 2018) In occasione di un recente live streaming, lo sviluppatore del nuovo picchiaduroEx, ha svelato nuove e interessanti informazioni sul gioco, tra cui ildidello stesso.Exuscirà a Giugno Di seguito vi riportiamo isvelati: Il gioco sarà disponibile entro la fine di giugno solo in versione digitale e su PS4, l’edizione fisica uscirà solo se il gioco avrà successo. Il titolo disporrà di audio in giapponese e sottotitoli in inglese, con la possibilità di impostarli anche in tedesco, portoghese, spagnolo, russo e italiano. Sono previste 2 versioni digitali del gioco, standard ed elite. La versione standard ha un costo di 59,99 dollari ed offrirà 12 personaggi e 15 Gougi Decks (nuovo sistema per le mosse dei personaggi), mentre la versione lite proporrà ...