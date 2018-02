Fca non farà più auto diesel dal 2022 Perché i marchi abbandonano questa tecnologia

Fca non reagisce in Borsa a S&P - -3 - 6% : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Seduta negativa per Fca in Piazza Affari, dove non ha reagito al rialzo del rating da parte dell'agenzia Standard & Poor's da BB a BB+, con outlook positivo: il titolo del ...

Berta - Bocconi - : 'Leonardo - Fca e non solo : capitalismo italiano - ripensa te stesso' : Ma il nostro contributo all'economia globale si esaurisce a mano a mano che si sale dai piani bassi ai centri decisori, dove si decidono i piani di sviluppo del capitalismo. La nostra presenza si è ...

Fca - Marchionne : "Dubbi su piena occupazione in Italia nel 2018. Renzi? Non so cosa gli sia successo" : MILANO - Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo , annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno ...

Fca - Marchionne : "Piena occupazione in Italia? Non so se è possibile entro l'anno" : MILANO - La piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno per Fca potrebbe non avvenire. È il giudizio dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha parlato con i cronisti a margine del ...

Fca - Marchionne : non abbiamo bisogno di partner : (Teleborsa) - FCA non ha bisogno di alleanze. A dichiararlo l'amministratore delegato della casa automobilistica, Sergio Marchionne , in occasione del Salone dell'Auto di Detroit . "Le alleanze? Oggi ...

Marchionne : «Fca non ha più bisogno di partner. Prudenza sull'intelligenza artificiale» : «Non abbiamo più bisogno di nessuno, non dico per arroganza». È tranchant Sergio Marchionne, al suo ultimo salone di Detroit. Il numero uno di Fca, ad una domanda diretta del Sole 24 Ore su quale ritiene possa essere il partner ideale di Fiat Chrysler Automotive, mette a tacere, almeno per ora, le voci di una grande alleanza industriale in vista...

Fca non ferma la corsa in Borsa : superati i 18 euro per azione : MILANO - Fiat Chrysler non accenna a togliere il piede dall'acceleratore: l'azione Fca a Piazza Affari inizia ancora la settimana coperta di ordini d'acquisto ( segui in diretta ) e supera di slancio ...