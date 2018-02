Falsi incidenti a parenti | anziani truffati | arrestati 5 napoletani in trasferta

Truffe agli anziani in tutta Italia - sgominata la banda dei Falsi incidenti : Reggio Emilia, 17 febbraio 2018 " Cercavano sull'elenco del telefono utenti con nomi propri in uso qualche decennio fa , per essere certi di contattare persone non più giovani, spacciandosi poi per ...

Falsi incidenti - Ecco come la banda aggirava i satellitari e spillava soldi alle assicurazioni : avvocati - agenzie complici TUTTI I NOMI ... : 13:50:55 In data odierna, nell'ambito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord che vede coinvolti un rilevante numero di indagati, i Carabinieri del Nucleo Investigativo ...

Frodi assicurative - simulavano Falsi incidenti : 20 arresti a Caserta - : Gli indagati, secondo i carabinieri del nucleo investigativo, riuscivano ad ottenere indennizzi per diversi milioni di euro grazie alle attestazioni di periti compiacenti. Tra le accuse, a vario ...

Falsi incidenti stradali in Campania - 14 arresti. In manette avvocati e agenti : Sono 14 gli arresti per truffa alle assicurazioni Rc auto in Campania richiesti e ottenuti dalla procura di Napoli nord diretta da Francesco Greco. I carabinieri del comando provinciale di Caserta...

Falsi incidenti stradali in Campania - 14 arresti. In manette avvocati e agenti : Sono 14 gli arresti per truffa alle assicurazioni Rc auto in Campania richiesti e ottenuti dalla procura di Napoli nord diretta da Francesco Greco. I carabinieri del comando provinciale di Caserta...

Campania - Falsi incidenti stradali : ?scatta il blitz - 20 misure cautelari : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito, nel Casertano, 20 misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di altrettante persone ritenute...