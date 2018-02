Facebook spinge ancora sulla musica | e lancia la funzione ' Candidati' in vista del 4 Marzo

Tecnologia : Facebook spinge sul riconoscimento facciale : Facebook annuncia sul suo blog la nuova funzione che vuole aiutare le persone a gestire al meglio la propria immagine sul social network: il popolare social spinge infatti sul riconoscimento facciale ed oltre a usarlo per suggerire i “tag” degli amici nelle foto caricate, sfrutterà questa Tecnologia anche per segnalare agli utenti se vengono pubblicate a loro insaputa foto che li ritraggono. La novità interessa diversi Paesi ma non ...