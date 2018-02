Facebook punta ancora sulla musica e sulle iniziative per le elezioni | Facwbook

Facebook punta sui gruppi : in palio 1 milione di dollari per gli amministratori Video : #Facebook ogni giorno è a lavoro per studiare l'andamento degli utenti e capire le strategie per sfruttare al massimo il potenziale guadagno portato dalle pubblicita'. Qualche anno fa, il social network ha pagato alcune pagine Facebook ufficiali per trasmettere le dirette su Facebook. Oggi, tocca ai gruppi [Video]. #Mark Zuckerberg pensa che essi possano avere una buona possibilita' di aumentare l'interattivita' degli utenti con i contenuti ...

Facebook punta sui gruppi : bando di milioni di dollari per i migliori : Londra – Un milione di dollari a ciascuno dei cinque migliori gruppi Facebook, da usare a proprio piacimento per migliorare la propria comunità online e offline, a cui si aggiunge un momento di formazione a Menlo Park. Altri 50mila dollari saranno assegnati a 100 amministratori, per finanziare ciascuno un’attività specifica della propria cerchia. Dopo il cambio di algoritmo del mese scorso, che privilegia i post di amici e famigliari a ...

Facebook punta sui gruppi 10 milioni di dollari ai più meritevoli : 'E puntiamo a persone che sanno trasferire quell'impegno anche fuori da Fb, nel mondo fisico'. I premi ammontano a un milione per cinque 'community leader in residence', immaginiamo saranno quelli ...

