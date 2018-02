F1 | Test Barcellona 2018 | Sebastian Vettel | ora tocca a te! Parte la caccia al Mondiale

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (27 febbraio)? Spazio a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton : Martedì 27 febbraio è in programma la seconda giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. I piloti torneranno in pista per proseguire il proprio lavoro sulle monoposto e collaudare le vetture in vista dell’inizio del Mondiale, previsto tre meno di un mese in Australia. Il lunedì d’apertura è stato caratterizzato da temperature molto fredde (spesso sotto i 10 ° C) e nel finale è arrivata anche la pioggia a complicare il tutto. ...

F.1 - Test Barcellona - Giorno 1 - Ricciardo segna il miglior tempo : La stagione 2018 di Formula 1 è ufficialmente entrata nel vivo con la prima delle otto giornate di prove sul circuito di Barcellona, in Spagna. Questa mattina, davanti ai rispettivi garage, abbiamo assistito alle presentazioni ufficiali di Haas, Force India e Toro Rosso. Pochi fronzoli e giusto il momento delle foto di rito per i tre team, poi tutti concentrati sull'intenso programma di prove odierno.Ricciardo il più veloce. La Red Bull RB14 è ...

F1 - Test Barcellona : ottima prestazione della Red Bull : TORINO - A Barcellona, la seconda parte di giornata del primo giorno di prove è stata condizionata dal maltempo. La migliore prestazione è stata quella del pilota della Red Bull, Daniel Ricciardo, che ...

F1 - Test Barcellona 2018 – Analisi prima giornata : Daniel Ricciardo emerge tra freddo e pioggia - Mercedes e Ferrari sono vicine - Renault in crescita : Per rendere omaggio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 appena concluse, il primo giorno dei Test pre-stagionali di Formula Uno a Barcellona è proseguito sulla scia del freddo sudcoreano. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi hanno regnato brutto tempo, temperature rigide e, per concludere, anche la pioggia che ha fatto chiudere anzitempo il movimento sul tracciato. Queste condizioni dovrebbero ripetersi anche nella giornata di ...

Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : Ricciardo primo oggi! Classifiche e tempi : Diretta Test Formula 1 Barcellona: info streaming video e tv, classifica e tempi della prima giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.

Per rendere omaggio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 appena concluse, il primo giorno dei Test pre-stagionali di Formula Uno a Barcellona ha proseguito sulla scia dei Giochi Olimpici. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi hanno regnato brutto tempo, temperature rigide e, per concludere, anche la pioggia che ha fatto chiudere anzitempo il movimento sul tracciato. Queste condizioni dovrebbero ripetersi anche nella giornata di domani ...

F1 : Test Barcellona - esordio di Hamilton : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Maltempo protagonista nella sessione pomeridiana della prima giornata di test di Formula sul circuito del Montmelò, in vista dell'inizio del Mondiale. Basse temperature, umidità ...

I Test di Formula 1 2018 da Barcellona : a Ricciardo il miglior tempo - terzo Raikkonen : 16.30 - Dopo la giornata di test, su Sky Sport F1HD , canale 207, lo speciale Race Anatomy alle 20.00. 16.26 - Alonso gira in 1'21''3. 16.17 - Ora è Alonso l'unico a girare. Visto il meteo, difficile ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la pioggia rivoluziona il programma. Squadre in crisi - si potrebbe girare anche venerdì 2 marzo? : Il meteo ha fatto le bizze a Barcellona dove oggi si è disputata la prima giornata dei Test di Formula Uno. La stagione è iniziata ufficialmente sul circuito catalano con i piloti che hanno potuto collaudare le nuove monoposto, iniziando così a trarre le prime valutazioni sul loro rendimento, su possibili punti di forza e punti deboli. Durante la mattina le condizioni erano comunque positive e infatti si è riuscito a girare con una certa ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Daniel Ricciardo il migliore della prima giornata - Kimi Raikkonen terzo. Arriva la pioggia nel pomeriggio : E’ Daniel Ricciardo sulla Red Bull il più veloce della prima giornata di Test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’australiano, in 1’20″179, ha ottenuto il miglior riscontro poco prima della pausa pranzo, con gomme medie. Ottimo il comportamento della monoposto di Milton Keynes che, specie nel settore guidato, ha saputo fare la differenza, mettendo in evidenza la bontà del telaio. Ricciardo ha percorso 100 giri, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della prima giornata. La Red Bull impressiona - bene Raikkonen con la Ferrari : A Barcellona si è disputata la prima giornata di Test per la Formula Uno. La stagione è ufficialmente iniziata, i piloti sono scesi in pista e hanno inaugurato le proprie monoposto presentate soltanto pochi giorni fa. Sul circuito catalano si è girato per 8 ore ma la seconda parte del pomeriggio è stata praticamente superflua viste le basse temperature che hanno impedito di ottenere indicazioni rilevanti dalle vetture. Durante l’ultima ora ...