F1 | Test Barcellona 2018 | la pioggia rivoluziona il programma Squadre in crisi | si

F1 - Test Barcellona 2018 : Daniel Ricciardo il migliore della prima giornata - Kimi Raikkonen terzo. Arriva la pioggia nel pomeriggio : E’ Daniel Ricciardo sulla Red Bull il più veloce della prima giornata di Test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’australiano, in 1’20″179, ha ottenuto il miglior riscontro poco prima della pausa pranzo, con gomme medie. Ottimo il comportamento della monoposto di Milton Keynes che, specie nel settore guidato, ha saputo fare la differenza, mettendo in evidenza la bontà del telaio. Ricciardo ha percorso 100 giri, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della prima giornata. La Red Bull impressiona - bene Raikkonen con la Ferrari : A Barcellona si è disputata la prima giornata di Test per la Formula Uno. La stagione è ufficialmente iniziata, i piloti sono scesi in pista e hanno inaugurato le proprie monoposto presentate soltanto pochi giorni fa. Sul circuito catalano si è girato per 8 ore ma la seconda parte del pomeriggio è stata praticamente superflua viste le basse temperature che hanno impedito di ottenere indicazioni rilevanti dalle vetture. Durante l’ultima ora ...

F1 - Test Barcellona 2018 : il programma di martedì 27 febbraio. Gli orari e come seguirli in tempo reale :

F1 - Test Barcellona 2018 : il programma di martedì 27 febbraio. Gli orari e come seguirli in tempo reale : Dopo l’antipasto di oggi, è già tempo della seconda giornata dei Test pre-stagionali per quanto riguarda la Formula Uno a Barcellona. Le monoposto sono pronte al Montemelò per altri importanti chilometri per affinare le nuove vetture in edizione 2018 e, per alcuni piloti, sarà tempo dell’esordio assoluto. Toccherà, infatti, a Sebastian Vettel per la Ferrari, Max Verstappen per la Red Bull, Stoffel Vandoorne per la McLaren, Kevin ...

Primi Test F1 a Barcellona - veloce e affidabile la Ferrari di Raikkonen : La squadra campione del mondo, come già negli anni scorsi, ha impressionato percorrendo alla prima uscita nove giri consecutivi. Quarta la Renault di Nico Hulkenberg , 72 tornate, 1'20''547, unico ...

Via ai Test a Barcellona : Ferrari in pista con Kimi Subito guai per Alonso : Via ai test a Barcellona: Ferrari in pista con Kimi Subito guai per Alonso Prima giornata di prove al Montmelò in vista del Mondiale Continua a leggere L'articolo Via ai test a Barcellona: Ferrari in pista con Kimi Subito guai per Alonso sembra essere il primo su NewsGo.

F1 - al via i Test di Barcellona : Alonso perde una ruota e finisce fuori pista : Nessuna conseguenza fisica per lo spagnolo che è tornato ai box reggendo in mano un dado, ma a condannare il due volte campione del mondo potrebbe essere stato un cedimento strutturale che ha messo ...

F1 Test Barcellona 2018 - Day 1 : Ricciardo al comando - Mercedes e Ferrari inseguono : ... la stagione del riscatto non sembra essere partita nel modo migliore per Alonso, ma il due volte campione del mondo avrà tempo per rifarsi.

