F1 | prima dei test svelata la Toro Rosso

Indiscrezione sull'Isola dei Famosi : "Magnolia vuole chiuderla prima" : Colpo basso per l' Isola dei Famosi . L'ormai noto 'cannagate' sta scuotendo a tal punto il programma Mediaset che Magnolia starebbe valutando di chiudere prima i battenti. A lanciare la bomba è ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione atomica : dramma Marcuzzi - vogliono chiudere prima il reality : L'edizione più rovinosa nella storia dell' Isola dei famosi . Secondo l'indiscrezione del sito Anticipazioni.tv , la casa di produzione Magnolia starebbe valutando con Mediaset l'ipotesi, clamorosa, ...

'La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto' - di P. Salvatori - : Ma siamo entrati in un mondo nuovo, i cui confini sono tutti da definire. Le potrei dire che ci sono molti precedenti di incontri di poco precedenti il momento delle elezioni tra il Presidente della ...

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

“Fabrizio…”. Corona - è Silvia Provvedi a parlare dopo la scarcerazione. prima uscita pubblica per la coppia finalmente riunita e primo commento alla stampa della fidanzata dell’ex re dei paparazzi : Hanno fatto subito il giro della rete le foto dell’abbraccio di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona all’uscita di San Vittore. Il 21 febbraio scorso l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere milanese in cui è stato detenuto per un anno e quattro mesi Prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l’affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate. Ad ...

“È stata la prima volta”. Isola dei Famosi - se ne sono accorti tutti. Le naufraghe non lo hanno mai confessato ma adesso arriva la soffiata (la fonte è certa). Ecco perché hanno sempre quell’aspetto perfetto pur vivendo in condizioni estremamente disagiate. Furbette… : sono in Honduras, protagoniste de L’Isola dei Famosi e, nonostante le difficoltà, sono sempre perfette. Avete notato anche voi che Francesca Cipriani ed Elena Morali sono sempre impeccabili? hanno portato dei trucchi di nascosto? Non proprio. Ma il trucco c’è, Eccome. Ed è il trucco semipermanente. Già, le ragazze, prima di partire per l’Honduras hanno pensato bene di ricorrere a uno stratagemma per apparire più belle anche in una realtà ...

Anteprima Isola dei famosi - sesta puntata : Nino eliminato la prossima settimana? : Che cosa prevedono le anticipazioni della puntata di martedì 27 febbraio? Sicuramente, tantissime sorprese, sia positive che negative. Buone notizie per Franco Terlizzi, nuova scoperta di questa edizione dell'Isola dei famosi che riuscirà a superare il televoto anche questa volta, mentre le cattive notizie ricadranno proprio su Nino Formicola che potrebbe essere il sesto eliminato del reality di Canale 5. Per quanto riguarda Paola Di Benedetto, ...

Mara Venier si incontra con Barbara d’Urso prima de L’Isola dei Famosi : L’Isola 2018: Barbara d’Urso e Mara Venier insieme ad una festa Ieri sera Mara Venier non si è riposata in vista della diretta de L’Isola dei Famosi di stasera: la bionda opinionista è infatti uscita insieme a Barbara d’Urso partecipando al concerto del loro amico Jerry Calà. A rivelare la loro uscita è stata la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha caricato sulle sue Instagram Stories dei video in cui è apparsa ...

Serie A - duello Juventus-Napoli : il Guinness dei primati : Dritti verso quota cento, Napoli e Juventus non si fermano mai. E il punteggio finale per garantire lo scudetto si alza costantemente; la conseguenza più evidente è che le due squadre stanno scoprendo ...

Furore 2/ Il ritorno dei fratelli Licata. Anticipazioni prima puntata e diretta : Furore - Capitolo Secondo, Anticipazioni del 18 febbraio 2018, in prima Tv su Canale 5. Vito e Saro sembrano vivere un forte momento di felicità, ma Calligaris...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Allarme della task-force dei Servizi guerra digitale 24 ore prima del voto : Non c’è da stare allegri. La task force italiana impegnata a monitorare l’influenza di social media e web sulle prossime Politiche, prevede un «attacco» nelle ultime 24 ore della campagna elettorale. ...

Ictus - lo studio : maggiore incidenza sulle donne - attenzione a chi va in menopausa prima dei 45 anni : Una ricerca effettuata dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston e pubblicata sulla rivista scientifica Stroke, evidenza come gli Ictus tendano a colpire maggiormente le donne e ad avere un alto tasso di mortalità proprio nella popolazione femminile. Leggi anche: Infarto, quel cibo

Atletica - Sottile applaudito da Tamberi nella prima giornata dei Tricolori Assoluti Indoor : TV E STREAMING I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta video streaming su Atletica.tv . Differita tv su RaiSport domenica 18 febbraio , ore 15.55-17.45, e lunedì ...

Speciale Grazie dei Fiori : Pino Strabioli promosso in prima serata per raccontare il Festival : Pino Strabioli Come appare l’Italia vista dall’Ariston? Sul palco del Festival della canzone italiana è passato il “film del Paese”. Tra canzoni, conduttori, comici, imprevisti, contestatori, guastatori, Sanremo a partire dal 1951 – e come pochi altri eventi mediatici del nostro Paese - ha aiutato a raccontare l’Italia e gli italiani. Sullo sfondo della 68esima edizione del Festival, si muove il viaggio di ...