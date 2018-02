F1 | Kimi Raikkonen | “Non ho spinto al massimo in questa prima giornata La prima

oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Terzo tempo per(Ferrari) nelladi test collettivi 2018, riservato alle macchine del Mondiale di F1 sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha completato una lunga serie di out-in (un solo giro di pista con rientro immediato ai box) necessari per la raccolta delle informazioni, così come passaggi sul rettilineo a velocità costante per i riscontri aerodinamici. L’arrivo della pioggia, nel turno pomeridiano, non ha complicato più di tanto il lavoro della Rossa perché le tornate pianificate sono state completate senza problemi. “Laimpressione è positiva – ha dichiarato(fonte it.motorsport.com) – Ovviamente il tempo sul giro è ancora lontano da quello migliore, soprattutto a causa della temperatura molto bassa che non permette di utilizzare al meglio gli pneumatici. In pista si spinge, ovviamente, ma non è questo il momento per ...