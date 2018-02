F1 Force India | le Pantere Rosa sono tornate

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas , poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...

Formula 1 - VJM11 - ecco la nuova Force India : Anche per la Sahara Force India F1 Team arriva il momento di accendere i riflettori sulla nuova VJM11: questa mattina, sulla pit-lane del circuito di Barcellona, il team anglo-Indiano ha svelato la sua nuova vettura per il Mondiale 2018 di Formula 1.In pista con un rookie. Con gran puntualità, alle ore 9 il semaforo verde darà il via alla prima giornata di test invernali. A scendere in pista con la vettura VJM11 sarà Nikita Mazepin, development ...