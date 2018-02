Ex Sio | centro commerciale sarebbe sciagura

Maratona Luigi Di Maio. Ultimi 5 giorni quasi solamente in televiSione. Con un solo nemico : il centrodestra : Luigi Di Maio evita Buran di un soffio. Fatta salva per l'ultima tappa del "rally" elettorale nel clima relativamente mite di Palermo, il leader del Movimento 5 stelle si chiuderà letteralmente in studio, evitando il gelo che sta flagellando l'Italia. Da martedì a venerdì sono ben sedici gli appuntamenti previsti. Quattordici in televisione più due in radio. Ma non è escluso che ne spuntino altri last minute. ...

Berlusconi : "Chiudere qualche centro sociale Troppa astenSione pericolo per democrazia" : Per il leader di Forza Italia intervistato a "Fatti e Misfatti commenta gli scontri di questi giorni: "Il fascismo è morto, non vedo nuovi Mussolini". Per rilanciare l'Italia la ricetta economica di Forza Italia è la flat tax. "Solo un voto al centrodestra permetterà di avere una maggioranza rilevante per governare"

Milano - tenSione in centro : studenti sgomberati in largo Cairoli dove si terrà il comizio di CasaPound : Un gruppo di giovani è salito sul monumento ed è stato sgo mberato dalla polizia. Nessun ferito ma qualche contuso. Preoccupazione per le manifestazioni del...

Pisa - tenSione in centro per il comizio di Salvini. La polizia carica il corteo degli antagonisti : La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti dei centri sociali e dell’area antagonista che si avvicinavano troppo al comizio di Salvini. Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro la polizia in assetto antisommossa. Secondo le prime informazioni un manifestante sarebbe stato portato in questura. Il corteo, al momento, si è sciolto ma non è detto che i manifestanti stiano ...

Firma per le dimisSioni : il centrodestra ci prova - invano - con Valente del M5S : La coalizione di Giliberti e Perrone torna ad agitare le acque delle politica cittadina che in qualche modo sembravano essersi placate al termine del consiglio comunale quando l'ex sindaco e altri ...

Migranti barricati nel centro di accoglienza : 'Dateci i soldi del pocket money'. TenSione a Roma : Circa 200 Migranti si sono barricati all'interno di un centro di accoglienza a Roma, in largo Perazzi. Momenti di Tensione sono nati nella struttura per via della protesta degli ospiti del centro: sul ...

MarchiSio - Sturaro - Khedira : la Juve dovrà rivoluzionare il centrocampo : La Juve è abituata a programmare. Ci riesce generalmente molto bene, a volte alla perfezione: basti pensare alla forza e alla completezza del reparto offensivo, uno dei migliori al mondo per qualità, quantità e varietà degli interpreti. Fatica però, ormai da qualche tempo, a muoversi sul mercato dei centrocampisti. Il caso Witsel è stato il più clamoroso insuccesso , o forse la ...

Juventus - rivoluzione a centrocampo : via MarchiSio e Khedira. Insidia Real per Emre Can - ma… : Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Marchisio e Khedira. Insidia Real per Emre Can, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, rivoluzione A centrocampo- La Juventus guarda al futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato trapelate nelle ultime ore, i bianconeri, in vista della prossima stagione, potrebbero dire addio a Marchisio e ...

A 18 mesi dal terremoto in Centro Italia - le Guide AIGAE hanno salutato la riapertura di Forca di Presta con un’escurSione : “C’è una gran voglia di montagna e soprattutto di Sibillini, di tornare in quei luoghi che per tanti mesi sono stati chiusi. Infatti, nonostante il Carnevale e una mattinata inizialmente fredda e nuvolosa, sono stati tanti gli amanti della natura che a vario titolo hanno raggiunto Forca di Presta per trascorrere qualche ora di relax. Questo è solo un primo passo per far tornare questo territorio alla normalità, ma ovviamente c’è ancora molto da ...

Nel centrodestra tenSioni sulla scelta del premier. Berlusconi : 'il nome c'è'. Salvini : 'no - sarò io' : Il leader della Lega ostenta sicurezza e sconfessa il presidente di Forza italia. 'La lega in molte città andrà oltre il 20% ed il presidente del consiglio sarò io' -

PreviSioni Meteo - il sole torna a baciare l’Italia : tanta neve sull’Appennino del Centro/Sud [MAPPE] : 1/14 ...

PenSioni - tasse e debito pubblico : tutte le convergenze tra M5s e centrodestra : centrodestra e M5s potrebbero governare insieme? Gli ultimi sondaggi premiano la coalizione di Berlusconi-Salvini-Meloni e...