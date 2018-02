Eva Henger | macchina verità a Domenica Live Canna-gate | nuove accuse da Striscia per

Eva Henger - MACCHINA VERITÀ A DOMENICA LIVE/ Canna-gate - l'ex naufraga rilancia : stanno insabbiando il caso? : Eva HENGER vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della MACCHINA della VERITÀ sul Canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:02:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger non sta mentendo : la macchina della verità le dà ragione : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte sull'Isola dei Famosi.Eva Henger, dopo un duro confronto con gli altri ex naufraghi dell'Isola, ha ribadito la sua versione dei fatti. La ex pornostar è così sicura che Francesco Monte abbia fumato marijuana nella villetta prima di sbarcare ufficialmente all'Isola dei Famosi da accettare di ...

Isola : così Barbara D’Urso scoprì la verità di Eva Henger sul «canna-gate» : Ci vorrebbe l’agente Holden Ford. O Sherlock Holmes in persona. Che non si badi a spese per venire a capo del «canna-gate» che ha travolto l’Isola dei famosi 2018 e tenuto banco in tutti i salotti tv possibili e immaginabili da ormai tre settimane. Per fortuna, lì dove non arriva la mantellina del detective londinese, arrivano i plateau altissimi di Barbara D’Urso, l’unica paladina votata alla ricerca della verità. Sì, ma ...

Domenica Live : Eva Henger e la macchina della verità. Intanto gli inviati di Striscia volano in Honduras : Domenica Live o Forum? Eva Henger sottoposta alla macchina della verità sul canna gate. E Intanto gli inviati di Striscia la Notizia volano in Honduras per verificare da vicino le parole della pornostar. Domenica Live: Eva Henger sottoposta alla macchina della verità Domenica 25 febbraio il contenitore televisivo pomeridiano di canale 5 ha accolto gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi per sottoporli alla “prove delle prove”: la macchina della ...

Eva Henger si scontra con i fan di Francesco Monte dopo Domenica Live : Francesco Monte: i fan contro Eva Henger dopo Domenica Live La macchina della verità con Eva Henger è stato sicuramente uno dei momenti più attesi della puntata di Domenica Live di ieri che ha causato però grande dissenso tra i fan di Francesco Monte. In particolare in seguito alla diretta condotta da Barbara d’Urso ciò che hanno lamentato i followers dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato il fatto che l’esperimento fatto ...

Isola - caso Francesco Monte : Eva Henger e la macchina della verità. Il risultato è sorprendente. L’attrice ha risposto a tutte le domande in diretta a Domenica Live - ed emerge un’altra rivelazione : tutti i dettagli : Isola dei famosi e “canna-gate”, siamo arrivati al punto estremo: Eva Henger si è sottoposta alla macchina della verità di Domenica Live per constatare se ha mentito su Francesco Monte oppure no. L’esperimento è stato rivelatore: l’attrice ha brillantemente superato la prova e quindi lei non è una bugiarda. Lo strumento ha confermato tutte le risposte date dalla Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Di ...

Eva Henger - nuove rivelazioni sul Canna Gate a Domenica Live : ci sarebbero le prove della "verità" : ROMA - Su Leggo.it gli aggiornamenti sul Canna Gate. nuove relazioni a Domenica Live sul cosiddetto ?Canna Gate? dell?Isola dei Famosi che vede Francesco Monte, accusato da Eva...

Barbara d'Urso mette al muro Eva Henger : le fa la macchina della verità - la clamorosa sentenza sulle canne : Barbara d'Urso a Domenica Live affronta il caso delle canne all' Isola dei famosi sottoponendo Eva Henger , colei che aveva accusato Francesco Monte, alla famigerata macchina della verità. La sentenza ...