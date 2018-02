Eurozona | Draghi | ' Crescita robusta | ma l' inflazione non convince'

Draghi : crescita Eurozona più robusta delle attese : 'L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il ...

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell' Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lascia to i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...

Draghi a leader Eurozona - completare Unione bancaria. Ok a linee guida Brexit : Riforme strutturali a casa ma pensando anche, allo stesso tempo, a riformare l'Eurozona per rafforzarla e renderla pronta nel caso in cui si presentino nuove sfide: questo in sintesi il messaggio del ...