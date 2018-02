Europa League Atalanta | cori razzisti | la Uefa apre inchiesta

Fifa 18 : disponibili i “MOTM” di FA Cup - Champions League ed Europa League : EA Sports ha rilasciato nella notte 15 carte MOTM, “Man of the Match” per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite del 5° turno di FA Cup, nei sedicesimi di finale di Europa League e nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la lista dei giocatori selezionati: İlkay Gündoğan Sadio Mané Willian […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibili i “MOTM” ...

Napoli - eliminazione beffarda : l'uscita dall'Europa League può essere un rischio : Il Napoli ha salutato anche l'Europa League, ai sedicesimi di finale, dopo esser uscito di scena anzitempo ai gironi di Champions. La Coppa Italia è stata soltanto una parentesi, ed è rimasto lo scudetto, l'unica competizione su cui la squadra partenopea dovrà puntare a tutti costi. Perché vincere il campionato, interrompendo così il dominio sessennale della Juventus, sarebbe un'impresa storica. Tuttavia, aver mancato l'approdo agli ottavi della ...

Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare : prima Roma - Lazio e Inter : Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno L'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Fifa 18 : disponibili i “MOTM” di FA Cup - Champions League ed Europa League : EA Sports ha rilasciato nella notte 15 carte MOTM, “Man of the Match” per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite del 5° turno di FA Cup, nei sedicesimi di finale di Europa League e nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la lista dei giocatori selezionati: Ilkay Gündogan Sadio Mané Willian […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibili i “MOTM” di FA Cup, Champions ...

AVVERSARIO MILAN E' L'ARSENAL/ Ottavi Europa League il sorteggio : Ozil e Mkhitaryan stelle dei Gunners : AVVERSARIO MILAN sarà L'ARSENAL negli Ottavi di Europa League, il sorteggio ha decretato pure che i rossoneri giocheranno l'andata San Siro l'8 marzo.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:57:00 GMT)

Europa League : scontri a Bilbao - muore un poliziotto : Europa League: scontri a Bilbao, muore un poliziotto Un poliziotto morto a causa di un doppio attacco cardiaco, quattro feriti e cinque arresti Continua a leggere L'articolo Europa League: scontri a Bilbao, muore un poliziotto sembra essere il primo su NewsGo.

Europa League - a 2 - 15 i quarti per il Milan : TORINO - Sono appaiate Milan e Lazio nelle quote su chi vincerà la coppa, ma nelle scommesse su chi passerà gli ottavi di finale dell'Europa League vivono situazioni opposte. Ai rossoneri infatti il ...

Europa League : Milan-Arsenal 8/3 alle 19 : ANSA, - NYON , SVIZZERA, , 23 FEB - Il Milan ospiterà l'Arsenal a S. Siro l'8 marzo alle ore 19 e si recherà à Londra il 15 marzo alle ore 21,05. La Lazio accoglierà la Dinamo Kiev l'8 marzo alle 21,...

Juventus - Pjanic è “dispiaciuto” per l’eliminazione del Napoli dall’Europa League : Il Napoli è fuori dall’Europa League nonostante la vittoria rimediata ieri contro il Lipsia in trasferta, Pjanic se ne rammarica. “Sono dispiaciuto della loro eliminazione perché potevano davvero arrivare fino in fondo con buona possibilità di vincere la competizione. Ce la giocheremo con il Napoli per arrivare allo scudetto ma non sarà facile, speriamo tra qualche giornata di ritrovarci al primo posto anche se loro stanno continuando ...

Europa League - il calendario degli ottavi : date e orari : Il programma completo degli ottavi di finale ANDATA: giovedì 8 marzo Ore 19.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca Cska Mosca - Lione Borussia Dortmund - Salisburgo Milan - Arsenal Ore 21.05 Lazio - ...

Dinamo Kiev - l'avversaria della Lazio agli ottavi di Europa League : Nient'altro che un incidente di percorso lo stop di Bucarest, primo atto concesso alla Steaua poi travolta nel 5-1 all'Olimpico. Già leader del proprio girone, la Lazio ha staccato il pass per gli ...

Europa League - Milan-Arsenal : prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev : è ora di diventare grandi! : Europa League, Milan-Arsenal: prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev: è ora di diventare grandi! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Europa League, Milan-Arsenal- Un sorteggio poco clemente con i rossoneri, leggermente più agevole per la Lazio di Simone Inzaghi. L’ambiente rossonero non fa drammi e si prepara al grande match. Cariche di positività le ...