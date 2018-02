Ester Pantano | da Montalbano a La mossa del cavallo | «Faccio di testa mia»

vanityfair

: Domani, in prima serata su Rai 1, 'La mossa del cavallo', film tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, int… - RaiNews : Domani, in prima serata su Rai 1, 'La mossa del cavallo', film tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, int… - pa__rm : RT @RaiNews: Domani, in prima serata su Rai 1, 'La mossa del cavallo', film tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, interpretato d… - mullingspicemic : RT @RaiNews: Domani, in prima serata su Rai 1, 'La mossa del cavallo', film tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, interpretato d… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018)non crede ai raccomandati. Quando ha deciso di fare il provino per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, tutti le hanno detto di lasciar perdere: non sarebbe entrata senza un «aiutino». Invece ce l’ha fatta, con una scena di Ragazze Interrotte: «Quella in cui Angelina Jolie trova il diario di Winona Ryder», racconta l’attrice di Catania, 27 anni. «sempre dimia e vado dritta per la mia strada». LEGGI ANCHEIl Commissario, Stella Egitto: «Voglio farmi brutta» Finora ha funzionato. È la protagonista femminile delladel, il 26 febbraio su Raiuno, il film Tv ambientato nell’Ottocento e tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, dove recita accanto a Michele Riondino («il mio vicino di casa»). E sarà nel prossimo film di Paolo Virzì, Notti Magiche. La sua prima parte importante è stata proprio in, nel ...