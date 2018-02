' Essere qui' di Emma conquista il Certificato d' oro | dal 2 marzo sulle radio il nuovo

Svelato il nuovo singolo di Emma Marrone dall'album Essere qui - certificato disco d'oro - audio - : ... @real_brown, in data: Feb 26, 2018 at 6:28 PST Essere qui sarà seguito da un tour nei palazzetti dello sport di tutta Italia organizzato da F&P Group , a partire dalla data del 16 maggio al Pala ...

EMMA conquista l’oro con il suo sesto album di inediti “Essere QUI” : “ESSERE QUI”, il nuovo disco di inediti di EMMA, è certificato ORO (certificazioni diffuse oggi, lunedì 26 febbraio, da FIMI/GfK Italia)! E… da venerdì 2 MARZO in radio il nuovo singolo “Effetto Domino”, un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. Prodotto insieme a Luca Mattioni e in uscita su etichetta Universal Music, “ESSERE QUI” è un disco di undici tracce che mostra una ...

Emma Marrone : “Effetto domino” è il nuovo singolo estratto dall’album “Essere qui” : Emma ha svelato quale sarà il prossimo singolo estratto dal suo ultimo album “Essere qui”, uscito il 26 gennaio. La scelta è caduta su “Effetto domino”, un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. La canzone sarà in tutte le radio da venerdì 2 marzo. “Effetto domino” arriva qualche tempo dopo il successo de “L’isola”, primo ...

Svelato il nuovo singolo di Emma Marrone dall’album Essere qui - certificato disco d’oro (audio) : Venerdì 2 marzo arriva in radio il nuovo singolo di Emma Marrone tratto dall'album Essere qui, l'ultimo progetto di inediti della cantautrice salentina rilasciato lo scorso gennaio su etichetta Universal Music. Dopo l'apripista L'Isola recentemente presentato ad Amici di Maria De Filippi e scritto per lei dal chitarrista Roberto Angelini, già autore della sua prima hit Calore e musicista della band che la accompagna in tour, Emma ha scelto ...

Emma Martone : “Effetto domino” è il nuovo singolo estratto dall’album “Essere qui” : Emma ha svelato quale sarà il prossimo singolo estratto dal suo ultimo album “Essere qui”, uscito il 26 gennaio. La scelta è caduta su “Effetto domino”, un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. La canzone sarà in tutte le radio da venerdì 2 marzo. “Effetto domino” arriva qualche tempo dopo il successo de “L’isola”, primo ...

Corteo anti-fascismo Roma - Renzi : Pd c'è - importante Essere tutti qui : "E' importante essere tutti qua, che ci sia il presidente del Consiglio Gentiloni, il Pd c'è, l'importante è combattere tutti insieme contro ogni forma di razzismo e fascismo". Lo ha detto il ...

“Porco - adesso ti sistemo io”. Infuriata col marito - non solo glielo taglia… La follia di questa donna - convinta di Essere tradita - non finisce qui. Una volta finito - infatti - raccoglie il suo pene ed ecco cosa fa. Scene così - nemmeno in un film horror : Una lite furibonda tra le mura di casa, con i vicini terrorizzati pronti a chiamare la polizia. Fino a quando la situazione non è degenerata, trasformandosi in una vera e propria tragedia dai dettagli degni di un film horror. Tutto è successo in India dove all’interno di un’abitazione un uomo e una donna hanno iniziato un alterco che si è fatto sempre più accesso. Il motivo? La gelosia di lei, convinta che il partner la ...

Calciomercato Verona - ecco Aarons : «Felice di Essere qui» : Verona - "Ho ricevuto delle offerte a gennaio, ma ho scelto di venire a Verona perché volevo giocare in Serie A, un campionato molto affascinante" . Il nuovo attaccante gialloblù, Rolando Aarons si è ...

Atalanta - il dg Marino : 'Cerchiamo di mascherare l'emozione. Essere qui è qualcosa di unico. Tentiamo l'impresa' : Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida europea contro il Borussia Dortmund : ' Cerchiamo di mascherare l'emozione. Pensiamo sia una gara importante, è il primo tempo di due match che vogliono dire tanto. ...

“Chi vuol Essere milionario?” - special edition a “E poi c’è Cattelan” per lo storico quiz. Lo scherzo di Gerry Scotti a un telespettatore : Fra i personaggi più amati della televisione italiana, è Gerry Scotti l’ospite che ieri sera Alessandro Cattelan ha accolto nel salotto del suo E poi c’è Cattelan, il late show di Sky Uno HD. Col re dei quiz televisivi Alessandro ha fatto rivivere lo storico Milionario, coinvolgendo una persona fra il pubblico e inscenando una delle storiche chiamate a casa del celeberrimo quiz L'articolo “Chi vuol essere milionario?”, special edition a “E poi ...

Galabinov : 'Un onore indossare la maglia del Genoa. Felice di Essere rimasto qui' : Genoa - ' Sì, è vero, ci sono state delle richieste per me a gennaio , ma quello che volevo era rimanere al Genoa. Per cui sono molto contento di essere qui': Andrej Galabinov, protagonista nel blitz ...

Dietro le quinte di Angela Merkel - la «cassaforte» che voleva Essere ballerina : E ora, signora Angela Merkel, che si fa? Ammesso e non concesso che il 4 marzo avrà il via libera per guidare per l’ultima volta il governo, che farà tra quattro anni? Cercherà un nuovo compito, magari a livello europeo? Oppure si ritirerà a vita privata, comincerà a sfornare dolci per i nipoti di suo marito, al quale invece preparerà la minestra di patate «che vanno schiacciate non passate» come ha svelato l’estate scorsa al settimanale ...

Star Wars Battlefront 2 : presto potrebbe Essere introdotta una modalità Conquista simile a quella di Battlefield : Star Wars Battlefront 2, più che per la qualità del gioco in sé, è stato soprattutto protagonista dell'ormai celebre questione delle loot box e delle microtransazioni, le ultime novità al riguardo ci parlavano di un ritorno di queste ultime all'interno del gioco.Tuttavia, ora arrivano quelle che potrebbero essere interessanti novità per Star Wars Battlefront 2. Infatti, come riporta Gamewatcher, il design director Dennis Brannvall, conversando ...

Dopo la fase di preordine - ora Elephone U ed Elephone U Pro possono Essere acquistati su GearBest : Altre informazioni da un'ulteriore fonte inviato da darthnewsside nella categoria Scienza e Tecnologia