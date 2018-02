ilgiornale

: RT @allnews24eu: Esquilino, così i pusher sfidano la polizia dopo il daspo anti-degrado - - Luna_Cip : RT @allnews24eu: Esquilino, così i pusher sfidano la polizia dopo il daspo anti-degrado - - allnews24eu : Esquilino, così i pusher sfidano la polizia dopo il daspo anti-degrado - -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Giovedì un diciannovenne egiziano è finito in manette per aver strappato di mano il cellulare ad una donna che passeggiava in via Conte Verde, all'. Ma è solo l’ultimo di una serie infinita di episodi di cronaca. La scorsa settimana lo stupro di una clochard di 75 anni. Poi una lite fra due senzatetto, finita a coltellate.Ilcontinua nonostante le retateAll’indomani della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha stabilito l’immediata applicazione delurbano per chi delinque, nel rione multietnico della Capitale la situazione non sembra essere cambiata (guarda il video).video 1497764Sotto i portici dei palazzi umbertini che incorniciano Piazza Vittorio a farla da padrone sono ancora sbandati e. Giovedì sera, l’ennesima rissa per futili motivi tra un gruppo di ...