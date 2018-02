Enna alla Chiesa delle Anime Sante ' Ritratti di Santi'

Allarme morbillo - Lorenzin : A gEnnaio 164 casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Schiaffo alla sindaca di Parigi - corte riapre LungosEnna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

"Italiana. L'Italia vista dalla moda 1971-2001" - alla TriEnnale di Milano in mostra trent'anni di moda (e arte) italiana : Lui e lei con i capelli lunghi, lui e lei in doppio petto grigio, lui e lei quasi alla stessa altezza: si tengono per mano e guardano dritto nell'obiettivo, alla pari. In "Unilook" di Giorgio Armani, pubblicato in "L'Uomo Vogue" di dicembre-gennaio 1971-1972, c'è tutto il portato delle grandi conquiste femministe, dell'idea di uguaglianza che ha permeato gli anni del dopoguerra, della lotta contro gli stereotipi di genere.Inizia con la ...

WAB : 142 artiste in mostra alla 2° BiEnnale della Creatività femminile : 142 artiste provenienti da 16 regioni italiane, quattro sezioni in concorso , pittura, scultura, fotografia e design, , 12 premi per le opere migliori, conferenze, performance, interviste e spettacoli. E' tutto pronto per la seconda edizione di WAB " Women Art Bra, Biennale della Creatività al femminile, presentata ieri sera a Palazzo Mathis alla presenza del Sindaco Bruna Sibille, dell'...

Legambiente Lazio festeggia il suo trentEnnale alla presenza del presidente Zingaretti : “Siamo ostinatamente convinti che un mondo diverso è possibile. Dopo quanto di buono è stato fatto nella scorsa legislatura, vogliamo che la prossima segni la svolta... L'articolo Legambiente Lazio festeggia il suo trentennale alla presenza del presidente Zingaretti su Roma Daily News.

La Fifa rivoluziona il calciomercato : verso l’addio alla sessione di gEnnaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...

Pizza social e d’autore alla TriEnnale di Milano : Triennale social Pizza ha ben poco a che fare con internet e gli smartphone, piuttosto è un’occasione in più di condivisione e convivialità. E, soprattutto, è l’occasione, che scommettiamo si tradurrà presto in abitudine, di gustare pizze davvero speciali e di qualità. Le firma il giovane Cristian Marasco, titolare di Grotta Azzurra a Merate (e di altri due ristoranti a Bonate Sopra e a Malgrate). La nuova pizzeria ospitata negli ...

Ritrovato morto Nicola - il 18enne scomparso a gEnnaio : profonde ferite alla testa : Nicola Dematté , 18 anni, è stato trovato morto dopo che era scomparso lo scorso 26 gennaio da Trento, dove viveva con la sua famiglia. Il suo cadavere è stato trovato vicino casa sua, dall'altra ...

USA - prezzi alla produzione in rialzo a gEnnaio : Teleborsa, - Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di gennaio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,4% a livello ...

I cd sono alla fine della loro storia trentEnnale : ci mancheranno? Solo un po' : La fine di un'era: negli Usa chiude l'ultima fabbrica di Compact Disc vittima della musica digitale ma anche del ritorno del disco in vinile.