Emergenza Burian | neve a Roma | confermato per domani 27 Febbraio il maxi concorso Inps

Emergenza Burian - Ancona : stop ad auto e Tir per la neve : A causa delle nevicate che stanno flagellando le Marche in queste ore, e’ stata interdetta la viabilita’ di automobili e mezzi pesanti al porto di Ancona dove e’ attivo il piano neve. Lo ha deciso con un’ordinanza l’autorita’ di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, sulla base delle decisioni del Comitato operativo viabilita’ della Prefettura. La ...

Emergenza Burian - caos a Roma : la Raggi anticipa il rientro nella Capitale : Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, vista l’ondata di Maltempo portata dal gelido Burian che ha colpito anche la Capitale, ha deciso di anticipare il suo rientro in città. Dopo il suo intervento al C40 a Citta’ del Messico, Raggi rientrera’ subito a Roma in modo da essere operativa gia’ domani mattina in citta’. L'articolo Emergenza Burian, caos a Roma: la Raggi anticipa il rientro nella Capitale sembra essere il ...

Maltempo - allerta Burian : ad Ascoli pronti i dispositivi di Emergenza : I mezzi sgombroneve del comune di Ascoli Picento stanno effettuando una perlustrazione delle zone di alture del territorio comunale. Non si registrano allo stato particolari criticita’. Lo rende noto il Comune. Tutto il dispositivo di emergenza comunale (polizia municipale, servizio strade, protezione civile) e’ stato preallertato ed e’ pronto ad intervenire nel caso si rivelasse necessario. L’Enel ha attivato un presidio ...

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di Emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...