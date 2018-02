Ema | Parlamento Ue boccia emendamento contro Amsterdam

Ema - si chiude un'altra porta per Milano : il Parlamento Ue dice no alla revisione della sede : La Commissione Affari costituzionali boccia l'emendamento di Mercedes Bresso (Pd) chiedeva di eliminare dal testo del nuovo regolamento dell'Agenzia del...

Weber (Ppe) : Ema - «l’Europarlamento deciderà sui fatti - serve trasparenza» : Il Ppe, che è il più grande gruppo parlamentare nell'Europarlamento, «è fortemente schierato in supporto della posizione presa da Antonio Tajani (sull'Ema, ndr)» dice al Sole 24 Ore...

Ema : missione Europarlamento in viaggio per Amsterdam - decisiva per il voto : E’ partita questa mattina per Amsterdam la missione della Commissione Envi del Parlamento europeo, che dovrà valutare l’adeguatezza delle soluzioni fornite dal Governo dell’Aja per ospitare l’Ema, prossima a trasferirsi da Londra per via della Brexit. La delegazione, guidata da Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), relatore sulla proposta di Regolamento che assegna la nuova sede ad Amsterdam, è partita dalla stazione di ...

Ema - tutto pronto per la missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam : tutto pronto per la missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede dell' EMA , l'agenzia europea per il farmaco, strappata alla città ...

Ema - Tajani : "Europarlamento non prende ordini - per cambio sede serve nostro ok" : Per cambiare la sede dell'Ema serve l'ok degli eurodeputati, che non prendono 'ordini' da nessuno, sottolinea il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine di un convegno in onore di ...

Ema - Tajani : Europarlamento sia centrale : 19.32 "Nella decisione della nuova sede dell' agenzia europea del farmaco rivendico la centralità del Parlamento europeo". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento Tajani. "Per cambiare sede serve la riforma del regolamento, per cambiare regolamento serve il procedimento legislativo ordinario che è in corso.Vedremo cosa decideranno la Commissione Ambiente e l'Aula,che è sovrana.Lavorerà nell'interesse dei cittadini europei, ma il ...

Elezioni 2018 - cosa aspettarsi in tEma di diritti dal nuovo Parlamento : Violenza sulle donne, povertà educativa e cooperazione internazionale: è doveroso fare un bilancio della legislatura che si sta concludendo e indicare almeno una priorità per la prossima fase politica.Per quanto riguarda la violenza sulle donne (sugli altri due temi rimando ai prossimi due post), gli anni appena trascorsi hanno visto il concretizzarsi di diverse proposte legislative e di una più efficace azione di ...

Ema : Sala - Parlamento europeo non lasci tutto in mani commissione : Milano, 14 feb. (AdnKronos) – ‘Lunedì ho firmato due istanze, una per l’accesso agli atti, l’altra è una petizione indirizzata al presidente Tajani e alla presidente del comitato petizioni che ribadisce la mia volontà a essere audito, ma che mette i puntini sulle ‘i’ su tutto quello che è successo. Il mio invito è indirizzato al Parlamento europeo. Non si può lasciare tutto alla commissione. Spero che il ...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

Ema - Milano contrattacca. Sala : 'Chiediamo accesso agli atti e la mia audizione al parlamento europeo' : Milano - Nuovo intervento nella battaglia per l'assegnazione dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Dopo il ricorso alla Corte di giustizia europea contro il trasferimento dell'ente ad Ansterdam, il ...

Ema : Sala chiede accesso atti e audizione a parlamento Ue : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - "Su Ema non molliamo. Ho chiesto ai nostri legali di preparare due atti. Il primo: una domanda di accesso agli atti, indirizzata alla Commissione Europea, per verificare tutti i documenti relativi al dossier di Amsterdam. Ho il sospetto che la sede transitoria che attual

Ema : Sala chiede accesso atti e audizione a parlamento Ue : Milano, 9 feb. (AdnKronos) – “Su Ema non molliamo. Ho chiesto ai nostri legali di preparare due atti. Il primo: una domanda di accesso agli atti, indirizzata alla Commissione Europea, per verificare tutti i documenti relativi al dossier di Amsterdam. Ho il sospetto che la sede transitoria che attualmente propongono non fosse presente nel dossier. Il secondo è la richiesta al parlamento Europeo di essere sentito in audizione, per ...

Ema - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : Teleborsa, - La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della ...

Ema - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede dell' EMA , ...