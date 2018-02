Elezioni | Tajani FI | “Berlusconi mi vuole premier? Onorato | ma non faccio campagna

Elezioni - il Vaticano fa il tifo per le larghe intese. La Cei sceglie il low profile. Oltretevere simpatia per Gentiloni-Tajani : Il Vaticano fa l’occhiolino alla grande coalizione. In vista delle Elezioni politiche italiane del 4 marzo, dalla Santa Sede si analizzano con molta attenzione tutti gli scenari possibili del dopo voto con un gradimento particolare per un governo moderato formato da centrosinistra e centrodestra. Qualcosa di simile all’esperimento, poi andato in fumo, messo in atto da Enrico Letta. Due i possibili premier favoriti Oltretevere: da un lato Paolo ...

Elezioni : Berlusconi - Tajani premier farebbe valere interessi Italia in Ue : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Antonio Tajani “è uno dei candidati in campo” per la premiership del centrodestra, “probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell’Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. ...

Elezioni : Tajani - non faccio campagna elettorale - tanti hanno rapporti con Ue : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Ci sono tanti che hanno rapporti con l’Unione europea. Io non faccio campagna elettorale e non parlo di questioni italiane, salvo quando si tratta di questione che riguardano l’Unione europea, come presidente del Parlamento europeo. Dopo il 4 marzo si apre una nuova fase ma io sono qui a fare il presidente del Parlamento europeo”. Lo ha sottolineato Antonio Tajani, ospite di ‘Radio ...

Elezioni : Berlusconi - su Tajani a p.Chigi impensabili obiezioni da alleati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle Elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: ...

Tajani 'Nessuna alleanza col centrosinistra - vinciamo le Elezioni e abbiamo l appoggio dell Europa' : Una reazione politica si fa andando a votare, non sparando contro la gente' replica Tajani, 'detto questo, l'immigrazione incontrollata riguarda tutti, non possiamo nasconderci dietro l'atto di un ...

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla vittoria - Tajani sarebbe premier di grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

SILVIO BERLUSCONI - Elezioni 2018/ "Tajani premier" : e intanto si allontana data sentenza Ue su incandidabilità : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Tajani premier bellissima scelta". Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra.

Elezioni 2018 - Berlusconi lancia Tajani : "Lui premier? Sarebbe bellissimo" : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di Forza Italia...

Silvio Berlusconi/ Elezioni 2018 : “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio : scelto Stefano Parisi : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Tajani premier bellissima scelta”. Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:09:00 GMT)

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Elezioni - Di Maio : 'Tajani premier? Salvini si è venduto al centrodestra : 'Qual'è la linea ufficiale di quella coalizione? Quella di Berlusconi o del leader del Carroccio?' si chiede il candidato premier pentastellato che si dice disponibile a sostenere eventuali alleanze ...

Elezioni - Berlusconi lancia Tajani : 'Lui premier? Sarebbe bellissimo' : La scelta del premier è rimandata a dopo il voto, ma qualche nome comincia ad emergere, come quello di Antonio Tajani. "Io - ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 - non ho ambizioni politiche, voglio ...

Elezioni - Berlusconi : “Tajani premier? Sarebbe bellissimo. Convinto della vittoria - centrodestra al 45% - FI traino” : “Se fosse possibile avere Tajani Sarebbe una bellissima scelta: ha sempre dimostrato lealtà assoluta alle idee di Fi e a Silvio Berlusconi”. Dai microfoni di Rtl 102.5, Silvio Berlusconi ha fatto ufficialmente il nome del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani come possibile presidente del consiglio in caso di vittoria del centrodestra alle Elezioni del 4 marzo prossimo. “È una persona molto stimata a livello europeo ...

Elezioni - Tajani : "Limite 3% non è un dogma - si può sforare per crescita" : Il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil previsto dal patto di stabilità 'non è un dogma' e può essere sforato se serve per 'promuovere la crescita economica', sostiene a Strasburgo, a margine ...