Elezioni | Speranza | Renzi-Berlusconi film horror

Elezioni : Speranza-Fratoianni-Civati - costruiremo nuova sinistra : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Noi sentiamo una grande responsabilità: durante tutta la campagna elettorale in moltissimi ci hanno chiesto di non fermarci e di non tornare indietro. Non ci sottrarremo: costruiremo il nuovo soggetto politico della sinistra in Italia. Saremo i promotori, insieme ad alte e altri, di un processo largo e partecipato, inclusivo, innovativo”. Lo dichiara Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo ...

Elezioni : Speranza - Renzi prepara governo con Berlusconi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l’attenzione dall’accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un’iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale. L'articolo ...

Roma, 20 feb. (AdnKronos) – "La nostra battaglia è la stessa. Rialzare la bandiera dell'eguaglianza. Molto bello vedere Pietro Grasso con Jeremy Corbyn". Così via Twitter Roberto Speranza, commentando l'incontro tra Pietro Grasso e il leader laburista avvenuto oggi a Londra.

Roma, 19 feb. (AdnKronos) – 'L'Italia è una repubblica antifascista e tutte le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Ha ragione @lauraBoldrini #LiberieUguali". Lo scrive su twitter Roberto Speranza di Liberi e Uguali, commentando la proposta della presidente della Camera.

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto Speranza, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in Toscana, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu. Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di ...

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana (2) : (AdnKronos) – Programma di domenica 18 febbraio: ore 10.30 – Arezzo, Casa dell’Energia, via Leoni 1 ‘ iniziativa pubblica coi candidati Ivano Ferri, Francesca Cardelli, Guido Pasquetti; ore 15.30 – Castelnuovo Garfagnana (Lu) incontro con i candidati Cecilia Carmassi, Luca Carmassi, Luca Baccelli e Roberto Agostini, presso il Bar Aurora, piazza della Repubblica; ore 17.30 – Lucca, Sala Tobino, Palazzo Ducale, ...

Elezioni : Speranza - Leu forza del lavoro - è unica novità : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Liberi e Uguali è la nuova forza che rappresenta il lavoro in Italia. Siamo l’unica vera novità di questa campagna elettorale”. Lo ha detto l’esponente di Liberi e Uguali Roberto Speranza, intervenendo ad un’iniziativa pubblica a Campagna in provincia di Salerno. ‘Dobbiamo ridare ossigeno ai tanti che hanno pagato il prezzo della lunga crisi economica. I ceti medi e quelli ...

Elezioni 4 marzo - se la più grande speranza è che non vinca nessuno : Alzi la mano chi il 5 marzo farà mattina davanti alla televisione, non per scoprire i vincitori degli Oscar, ma per capire chi ha vinto le Elezioni in Italia. Io me la ricordo ancora la notte del 2006, nella redazione di un giornale (che era l’Unità), con mio padre che mi chiamava in continuazione per spiegarmi, angosciato: “Guarda, che il conto dei voti reali del ministero dell’Interno dice che l’Unione è in vantaggio”. Questo mentre le ...

Elezioni - Giachetti vs Geloni : “Speranza molisano in plurinominali Toscana”. “È lucano. Renzi si candida al Senato. Non voleva abolirlo?” : Secondo match dello scontro a Omnibus, su La7, (qui la prima parte) tra Chiara Geloni (Liberi e Uguali) e Roberto Giachetti (Pd). Quest’ultimo menziona Roberto Speranza, già omaggiato in passato con l’appellativo “faccia come il culo”: “Non accetto lezioni da un partito come Liberi e Uguali, che ha il suo capo, Speranza, che si è fatto garantire in tutti i collegi plurinominali della Toscana ed è molisano”. ...