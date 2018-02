Elezioni | Sgarbi passa dall’insulto alla predica | “L’Italia di Di Maio? Quella di chi non

Elezioni - lo sfottò di Sgarbi contro i 5 Stelle. Il video dal gabinetto : “Di Maio? partecipa - scegli - caga” : Un trono particolare quello scelto da Vittorio Sgarbi per il suo ultimo video contro Luigi Di Maio e il movimento 5 Stelle. Uno spot, quello inscenato dal critico d’arte, su un ipotetico lassativo: “Volete cagare bene? Usate Di Maio, fa veramente cagare” L'articolo Elezioni, lo sfottò di Sgarbi contro i 5 Stelle. Il video dal gabinetto: “Di Maio? partecipa, scegli, caga” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - a volte ritornano : dalla Brambilla e D’Alema fino a Bongiorno e Sgarbi - gli ex parlamentari ricandidati : A volte, anche spesso, ritornano. La politica è una brutta bestia. Uno ci prova a stare lontano dal Palazzo, a rifarsi una vita o a tornare alla professione precedente (per quelli che ne avevano una). Ma poi il richiamo della giungla è forte e alla fine sono in pochi quelli che riesco a resistere dal tornare in Parlamento. “Finché stai dentro qui conti qualcosa, fuori non conti più un cazzo…!”, raccontava qualche tempo fa un deputato forzista ...

Elezioni - Sgarbi a Di Maio : “Sei l’Ambra Angiolini della politica. Su di te una pioggia di m…” : Vittorio Sgarbi, candidato “con la lista Rinascimento (collegata al centrodestra) a Pomigliano d’Arco, nello stesso collegio di Luigi Di Maio, torna ad attaccare il candidato premier del Movimento 5 stelle. E lo fa in un videomessaggio pubblicato su Facebook. Oltre 5 minuti di video in cui, con i soliti toni decisamente sopra le righe, il critico d’arte definisce Di Maio “L’Ambra Angiolini teleguidata da ...

Elezioni - Di Maio contro Sgarbi - Paragone contro Bossi : le sfide tra 'big' nei collegi uninominali : SIENA E BOLZANO - A Siena il faccia a faccia sarà tra il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi per il centrodestra, mentre a Bolzano il duello tutto al femminile vedrà ...

Elezioni : accordo Sgarbi-Parisi : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Si rafforza, in vista del deposito dei contrassegni e delle liste (tra il 19 e 21 gennaio) lo schieramento politico che fa capo a Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del ...

