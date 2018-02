Elezioni : Salvini - gente non chiede antifascismo ma lavoro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo ma lavoro, meno tasse e più sicurezza”. Così i leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Unomattina: “gli italiani – aggiunge – vogliono un Paese tranquillo che non è quello disegnato da chi fa casino in piazza”. Per il leader della Lega “il problema non sono” gli immigrati “ma i clandestini”, ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Elezioni politiche 2018 : Salvini - l'alleato che vuole scalzare il Cav : Se riceverà più consensi nel centrodestra, si candida a capo del governo. Per questo la Lega, sull'onda dei fatti di Macerata, sta spingendo al Centro e nel Meridione. Ma Berlusconi lancia la ...

Dai video autogol ai colpi di reni Elezioni - chi sale e chi scendeSalvini cita Pasolini. E Renzi... : Dal video autogol di Renzi-Pd all'effetto Lega con Salvini che cita Pasolini, fino a Di Maio che reagisce agli errori. L'ultimo sprint per il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Elezioni Politiche Domattina Matteo Salvini all'Hotel Valentino a Terni : Per Matteo Salvini sarà anche l'occasione di affrontare la questione relativa alla crisi politica, sociale ed economica di Terni, chiamata anticipatamente al voto dopo le dimissioni del sindaco ...

Elezioni : Tosi - Salvini disgustoso con rosario e Vangelo : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Ciò che ha fatto ieri Matteo Salvini lascia attoniti: è disgustoso che un politico, per puro tornaconto elettorale, sfrutti il rosario e il sacro Vangelo”. Lo dichiara in una nota Flavio Tosi, portavoce di Noi con l’Italia. “Fin da quando cominci a far politica ti insegnano che la fede religiosa non va strumentalizzata, ed è questo il principio basilare che ci impone ad esempio di non ...

Non è l'Arena di Massimo Giletti : Di Maio e Salvini per le Elezioni - 25 febbraio : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera A una settimana oramai dal voto del 4 marzo infuoca la ...

Elezioni 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni 2018/ Salvini "giura" da premier - Maroni prepara il golpe leghista : Maroni ha disertato il comizio di Salvini in pazza Duomo a Milano. L'ex presidente della Lombardia si prepara a spaccare la Lega in vista del governo di larghe intese. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. MaldoELEZIONI 2018/ Juncker, lo spauracchio degli spread e il nervo scoperto della sinistra, int. a M. D'Antoni

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : "Noi più voti di Forza Italia" : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : “Noi più voti di Forza Italia” : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi “vede” il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni. Le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:18:00 GMT)

Elezioni : Grande Nord - Salvini che giura è pagliaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - "Dal giuramento di Pontida al giuramento da premier. Si riassume in questo gesto incoerente e da pagliaccio la concezione politica di Salvini: egocentrico e al contempo traditore del primo giuramento". Così Marco Reguzzoni, alla guida di Grande Nord, sul giuramento del