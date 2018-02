Elezioni | Renzi | se il Pd perde non mi dimetto

Elezioni 2018 - come si vota/ Matteo Renzi : “proposte Centrodestra fantasmagoriche - Berlusconi è surreale” : Elezioni 2018, come si vota col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega. Le proposte del Centrodestra sono fantasmagoriche"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Elezioni : Speranza - Renzi-Berlusconi film horror : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il Governo Renzi-Berlusconi è un film horror che il Pd si sta impegnando a realizzare. Noi di Liberi e Uguali siamo l’unica vera alternativa a questo scenario da incubo”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali a margine di una manifestazione pubblica a Grosseto. L'articolo Elezioni: Speranza, Renzi-Berlusconi film horror sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : “se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni : Renzi - se Pd primo futuro Italia più solido : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “E’ una settimana complicata quella che ci aspetta. Se saremo il primo partito, se questo accadrà, noi potremo pensare al futuro dell’Italia con maggiore solidità e forza. C’è bisogno che il Pd sia solido e forte. Noi non siamo nati da un Vaffa day, da un insulto. Politica è una cosa talmente seria che non può essere lasciata nelle mani di chi sa solo insultare, noi siamo un’altra ...

Elezioni : Renzi - no lezioni da M5S - con loro falsari e falsificatori : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo l’antipolitica, non vogliamo essere l’antipolitica. Ai 5 Stelle diciamo che non si permettano di dare lezioni di onestà loro che hanno candidato falsari e falsificatori praticamente in tutte le regioni. Ai 5 Stelle diciamo: prima di parlare del Pd sciacquatevi la bocca”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, no ...

Elezioni : Renzi - con Salvini finiamo come Trump che arma insegnanti : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “L’atteggiamento di Berlusconi è quello del partito popolare europeo della Merkel. Non ci piace, ma non è sicuramente l’atteggiamento della Lega di Salvini che non ha casa in Europa. Mi fa paura la cultura di Salvini, va respinta. Con lui finiamo come con Trump che vuole armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: ...

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...

Elezioni : Renzi - M5S? Irresponsabili che strumentalizzano paure : Roma, 26 feb. , AdnKronos, 'Molto interessante e sintomatico che assimiliate i programmi del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Questo significa che noi, centrosinistra di governo, ci troviamo di ...

Elezioni : Renzi - Pd serio - volete Di Battista o Brunetta a Economia? : Come ministro volete Padoan, un ministro di serietà o volete Brunetta all'Economia, volete di Battista all'Economia?'.

Elezioni - Renzi : 'Se Pd perde non farò nessun passo indietro' : 'Io sono pronto a parlare di programmi, da qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro e trovo sconcertante che tutto il tema della campagna elettorale sia quel che faccio io. Se pensate che ...

Elezioni : Renzi - se vanno male? nessun passo indietro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Pronto a fare un passo indietro se le cose vanno male per il Pd? “Io sono pronto a parlare di programmi di qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro. Trovo sconcertante che il tema di questa campagna elettorale sia cosa faccio io e non cosa fa l’Italia”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. L'articolo Elezioni: Renzi, se vanno male? nessun passo indietro sembra essere il primo su Meteo ...

Elezioni : Renzi - Pd sarà primo partito : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La mia previsione? Il Pd sarà primo partito e primo gruppo parlamentare. Almeno questo è il nostro obiettivo”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd sarà primo partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Renzi ospite di Italia 18 su Sky TG24 : DIRETTA - : Il segretario del Pd è il quarto protagonista del programma di approfondimento politico condotto da Fabio Vitale. DIRETTA sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del Digitale Terrestre e anche in ...

Elezioni : Renzi - mai un governo con i grillini : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Vedo gente che sale al Quirinale o che giura: non mi risulta però che sia stato già scelto il capo del governo. Penso che il Pd sarà il primo partito e lavoro perché lo sia: credo che tutti i dirigenti del Pd potrebbero fare questo sforzo”. Per quanto riguarda un governo coi Cinque stelle: “noi non faremo mai nessun governo con gli estremisti”. Lo assicura, in una intervista alla Stampa, ...