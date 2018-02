Elezioni | Renzi | “Salvini? Utilizzo strumentale del Vangelo | un presidente del Consiglio

Elezioni : Di Maio - voto a Pd sprecato - Renzi sotto il 20 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il voto per il Pd è sprecato , Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”. Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio , ospite di Mattino Cinque. L'articolo Elezioni : Di Maio , voto a Pd sprecato , Renzi sotto il 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri . Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT) ELEZIONI 2018 / Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone straniero ELEZIONI 2018 / Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Elezioni - Renzi sul M5s : “Falsificano firme - bonifici e anche le Playstation. Non accettiamo lezioni di onestà” : “Falsificano il bilancio, i bonifici, le firme, falsificano anche le PlayStation“. Dal palco del Lingotto di Torino in occasione dell’evento “#incontriamoci”, Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle, citando il caso delle mancate restituzioni e quello più Caiata, il candidato del M5s nella bufera per una vicenda giudiziaria finita in prescrizione (Di Maio ne ha già chiesto l’espulsione). “Noi non ...