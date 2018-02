Elezioni in Venezuela ed Egitto | i due pesi e due misure dell’Unione europea

L'opposizione in Venezuela non parteciperà alle Elezioni : La decisione è stata presa e non prevede un passo indietro. Ha messo le cose in chiaro l'opposizione Venezuelana, che di fronte alla possibilità di andare al voto il prossimo 22 aprile, legittimando una consultazione che democratica non sarà, ha preferito dare forfait e lasciare da solo il caudillo Maduro."Se il governo di Maduro vuole mettere in piedi una gigantesca farsa elettorale vada avanti per la sua strada, ma non conterà ...

Venezuela - l’opposizione : “Elezioni del 22 aprile sono simulazione fraudolenta. Non parteciperemo” : “Non contate sull’Unità né sul popolo Venezuelano per avallare quella che è una simulazione fraudolenta e illegittima delle elezioni presidenziali”. A parlare è Angel Oropeza, portavoce dell’alleanza di opposizione, che in una conferenza stampa a Caracas ha annunciato che la coalizione dei partiti di opposizione in Venezuela del Tavolo di Unità Democratica (Mud) non parteciperà al voto. “La nostra strategia sistematica e ...

Venezuela - l’opposizione : “Elezioni del 22 sono simulazione fraudolenta - non parteciperemo” : “Non contate sull’Unità né sul popolo Venezuelano per avallare quella che è una simulazione fraudolenta e illegittima delle elezioni presidenziali”. A parlare è Angel Oropeza, portavoce dell’alleanza di opposizione, che in una conferenza stampa a Caracas ha annunciato che la coalizione dei partiti di opposizione in Venezuela del Tavolo di Unità Democratica (Mud) non parteciperà al voto. “La nostra strategia sistematica e ...

Venezuela - alle Elezioni di aprile il popolo deve votare senza interventi esterni : Strana dittatura quella venezolana. Sembra in effetti lo Stato al mondo con la maggiore densità di appuntamenti elettorali negli ultimi vent’anni. E il prossimo sarà davvero decisivo. Eppure, bizzarramente, i paladini della democrazia che siedono a Washington o Bruxelles, non sono affatto contenti che all’inizio di aprile il popolo venezolano sia chiamato a decidere chi sarà il presidente del Paese nei prossimi quattro anni. Forse ...

Venezuela - l’opposizione esclusa dalle prossime Elezioni. Ue : “Grave violazione - deriva autoritaria inaccettabile” : L’Alta Corte del Venezuela ha escluso l’opposizione dalle prossime elezioni presidenziali, spianando la strada all’attuale presidente Nicolás Maduro per un altro mandato. Nuove elezioni presidenziali sono convocate per la fine di aprile e, grazie a questa decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj), Maduro correrà da solo. Il Tsj, organo denunciato come antidemocratico da Usa, Unione Europea e 14 Paesi del continente americano, ha ...