Elezioni : Di Maio - voto a Pd sprecato - Renzi sotto il 20 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”. Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque. L'articolo Elezioni: Di Maio, voto a Pd sprecato, Renzi sotto il 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Di Maio : “Tre donne in tre ministeri chiave : Esteri - Interni e Difesa. L’1 marzo presenterò tutta la squadra” : “Il 1 marzo presenterò l’intera squadra di governo a Roma, con i candidati ministri che saranno una proposta istituzionale al Colle. Persone che hanno competenze, testa e cuore” per entrare in un governo del Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato negli studi di Non è L’Arena, su La7, il candidato premier M5S Luigi Di Maio. L'articolo Elezioni, Di Maio: “Tre donne in tre ministeri chiave: Esteri, Interni e Difesa. ...

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - Di Maio proporrà generale Costa come ministro Ambiente - : Il diretto interessato replica: "Da servitore Stato, disponibile a ministero" e si mette in licenza fino al 6 marzo. Il candidato premier del M5s sullo scenario post voto: no a larghe intese e ...

Elezioni 2018/ DI Maio - “generale Sergio Costa sarà Ministro dell’Ambiente” : ha scoperto la Terra dei Fuochi : Elezioni 2018, le ultime notizie. Di Maio, "il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa. Lista al Quirinale". Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi"(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Elezioni : Cottarelli a Di Maio - in mio piano no tagli a scuola : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Un chiarimento: Di Maio ha appena detto durante il programma dell’Annunziata che un governo 5stelle applicherebbe il piano Cottarelli, anche se non tutto, in particolare non i tagli alla scuola. Nel mio piano non c’erano tagli alla scuola o in generale alla pubblica istruzione”. Lo scrive Carlo Cottarelli su twitter. L'articolo Elezioni: Cottarelli a Di Maio, in mio piano no tagli a ...

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni - Di Maio : 'Il generale Costa come ministro dell'Ambiente' : L'idea e' dare all'Italia persone giuste, non piu' Alfano agli Esteri o Brunetta all'Economia'. Alle Elezioni mancano Giorni Ore Minuti Secondi 25 febbraio 2018 Redazione

Elezioni : Anzaldi - Di Maio viola par condicio - Agcom intervenga : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “A Raitre con Di Maio è andata in onda una palese violazione della legge che vieta la diffusione dei sondaggi. Nel caso del leader M5s, peraltro, si tratta di numeri chiaramente taroccati e infondati, come può confermare chiunque abbia letto i sondaggi veri di questi giorni. E’ opportuno che l’Agcom intervenga con durezza e rapidità con le conseguenti sanzioni”. E’ quanto dichiara ...

Elezioni 2018/ DI Maio : "Ministro Ambiente sarà generale Sergio Costa". Veltroni "vero avversario Berlusconi" : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, 'il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa'. Veltroni, 'vero avversario è Berlusconi'.

Elezioni - Di Maio : “Confronto con altri candidati premier? Non saprei con chi farlo - è imbarazzante” : “Provo un certo imbarazzo nel non sapere chi siano i miei sfidanti. Non saprei con chi farli i confronti. Salvini dice di essere lui il candidato premier, così anche la Meloni e Berlusconi dice che non sarà nessuno dei due. Renzi ha smesso di dire che sarebbe stato lui il candidato premier dopo aver visto che più lo diceva e più il Pd crollava nei sondaggi. Questi non solo sono traditori della patria ma per anni ci hanno anche fatto ...

Elezioni : Di Maio - nè destra nè sinistra - appello a tutti su programma : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Quando noi ci ritroveremo a fare l’appello pubblico, rivolgeremo l’appello a tutte le forze politiche. Non stiamo pensando nè al centrodestra nè alla sinistra, vediamo i programmi. Non mi metterei mai a dire ‘sì va bene’ a persone di cui non mi fido”. Lo dice Luigi Di Maio a ‘In mezz’ora in più’. L'articolo Elezioni: Di Maio, nè destra nè sinistra, appello ...

Elezioni 2018/ DI Maio : “Ministro Ambiente sarà generale Sergio Costa”. Veltroni “vero avversario Berlusconi” : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, "il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa. Lista al Quirinale". Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi"(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 15:14:00 GMT)

Elezioni : Di Maio - se trattativa post voto non sarà su ministri : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo disposti a larghe intese, grandi coalizioni, ma se saremo primi” senza i numeri, per avere una maggioranza “noi discuteremo” con le altre forze politiche, ma “noi annunciamo la squadra di governo prima delle Elezioni perché non si discute ‘tu dammi questo o quel ministero’. Le persone che proporrò le sosterrò fino alla fine”. Lo ha detto Luigi Di ...