Elezioni | Di Maio | non mi fido di nessuno | voglio vincolo contratto

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – "I Tg della Rai stanno dando il peggio del peggio contro di noi, forse perché temono di perdere il posto. Noi siamo per cambiare la governance di quell'azienda…". Lo afferma il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – "credo che la flat tax sia incostituzionale. Se vogliamo parlare con tutti di abbassamento delle tasse l'hanno tutti nel programma, ma bisogna capire come fare". Lo afferma il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino cinque.

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – "Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica". Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque.

"Il 1 marzo presenterò l'intera squadra di governo a Roma, con i candidati ministri che saranno una proposta istituzionale al Colle. Persone che hanno competenze, testa e cuore" per entrare in un governo del Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato negli studi di Non è L'Arena, su La7, il candidato premier M5S Luigi Di Maio.

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - Di Maio proporrà generale Costa come ministro Ambiente - : Il diretto interessato replica: "Da servitore Stato, disponibile a ministero" e si mette in licenza fino al 6 marzo. Il candidato premier del M5s sullo scenario post voto: no a larghe intese e ...

Elezioni 2018/ DI Maio - “generale Sergio Costa sarà Ministro dell’Ambiente” : ha scoperto la Terra dei Fuochi : Elezioni 2018, le ultime notizie. Di Maio, "il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa. Lista al Quirinale". Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi"(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Roma, 25 feb. (AdnKronos) – "Un chiarimento: Di Maio ha appena detto durante il programma dell'Annunziata che un governo 5stelle applicherebbe il piano Cottarelli, anche se non tutto, in particolare non i tagli alla scuola. Nel mio piano non c'erano tagli alla scuola o in generale alla pubblica istruzione". Lo scrive Carlo Cottarelli su twitter.

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni - Di Maio : 'Il generale Costa come ministro dell'Ambiente' : L'idea e' dare all'Italia persone giuste, non piu' Alfano agli Esteri o Brunetta all'Economia'. Alle Elezioni mancano Giorni Ore Minuti Secondi 25 febbraio 2018 Redazione

Roma, 25 feb. (AdnKronos) – "A Raitre con Di Maio è andata in onda una palese violazione della legge che vieta la diffusione dei sondaggi. Nel caso del leader M5s, peraltro, si tratta di numeri chiaramente taroccati e infondati, come può confermare chiunque abbia letto i sondaggi veri di questi giorni. E' opportuno che l'Agcom intervenga con durezza e rapidità con le conseguenti sanzioni". E' quanto dichiara

Elezioni 2018/ DI Maio : "Ministro Ambiente sarà generale Sergio Costa". Veltroni "vero avversario Berlusconi" : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, 'il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa'. Veltroni, 'vero avversario è Berlusconi'.

Elezioni - Di Maio : “Confronto con altri candidati premier? Non saprei con chi farlo - è imbarazzante” : “Provo un certo imbarazzo nel non sapere chi siano i miei sfidanti. Non saprei con chi farli i confronti. Salvini dice di essere lui il candidato premier, così anche la Meloni e Berlusconi dice che non sarà nessuno dei due. Renzi ha smesso di dire che sarebbe stato lui il candidato premier dopo aver visto che più lo diceva e più il Pd crollava nei sondaggi. Questi non solo sono traditori della patria ma per anni ci hanno anche fatto ...