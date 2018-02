Elezioni | Di Maio cita Sgarbi | insulti dalla sala al critico d' arte

Elezioni : Di Maio a 'Il Giornale' - 'Mi fate schifo' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Mi fate schifo per quello che scrivete, la gente che muore di tumore non è una fake news, mentre i giornalisti de Il Giornale, pur di attaccare il generale Costa, si inventano che la terra dei fuochi none esiste". Duro attacco di Luigi Di Maio, dal palco di Palermo, c

Elezioni : Di Maio a ‘Il Giornale’ - ‘Mi fate schifo’ : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – “Mi fate schifo per quello che scrivete, la gente che muore di tumore non è una fake news, mentre i giornalisti de Il Giornale, pur di attaccare il generale Costa, si inventano che la terra dei fuochi none esiste”. Duro attacco di Luigi Di Maio, dal palco di Palermo, contro il quotidiano ‘Il Giornale’. Di Maio ha mostrato una foto con l’articolo scritto oggi dal giornale, ...

Elezioni - Sgarbi passa dall’insulto alla predica : “L’Italia di Di Maio? Quella di chi non ha mai fatto nulla…” : “Caro Di Maio, si vede che sei ignorante…”. La guerra elettorale di Vittorio Sgarbi continua su un piano differente da quello adottato nelle ultime settimane, abbandona l’insulto e passa al tono paternalistico: “Mi dici paracadutato, ma parli per sentito dire… lo hai mai usato un paracadute? Io cammino da anni, ho visto chilometri di musei, vado di città in città. Tu non hai fatto ...

Elezioni : Esposito - Di Maio agitato - Pd primo al Senato : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Vedo Gigi Di Maio piuttosto agitato. Sarà per il fatto che il Pd al Senato è ormai il primo partito, avanti al M5S? Se ne faccia una ragione, magari presenti i ministri dei suoi sogni, si piazzi davanti al Quirinale per fare non si sa bene cosa, ma la pianti di essere ridicolo. Il M5s è e rimane la scelta peggiore per i cittadini e il Paese”. Lo dichiara il Senatore del Pd Stefano ...

Elezioni - Di Maio : “Mia visita al Colle? Atto di cortesia - certa stampa ha rosicato”. E attacca centrodestra : “Mia visita al Colle? Nessuna gaffe istituzionale. Non è che io sono andato al Quirinale a bussare e non c’era Mattarella. Io ho chiesto un incontro di cortesia con il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti“. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E spiega: “Il fine dell’incontro era avvisare il Quirinale che questa settimana avrei ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : “se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

LAURA BOLDRINI - Elezioni 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Rosatellum bis - i dubbi : generale Costa - ok a Di Maio per fare il ministro M5s : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri; Bonino, "candidata di Berlusconi? Ma va.."(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Elezioni 2018/ Bufera M5s per il ministro-generale di Di Maio : Bonino "io premier di Berlusconi? Fantascienza" : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri.

Elezioni 2018 - Di Maio attacca la Rai. "Tg danno il peggio contro di noi" : Il leader dei 5 Stelle contro la tv di Stato: "Forse temono di perdere il posto". Franceschini: "La lista dei ministri grillini? Una presa in giro". Salvini: "Anche Berlusconi alla manifestazione di ...

Elezioni 2018/ Bufera M5s per il ministro-generale di Di Maio : Bonino “io premier di Berlusconi? Fantascienza” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri; Bonino, "candidata di Berlusconi? Ma va.."(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Elezioni : Boldrini - Di Maio premier? Preoccupa - inadeguato : Roma, (AdnKronos) – “Di Maio premier mi preoccuperebbe. Io credo che il presidente del Consiglio debba essere una persona adeguata, di esperienza e con solide base per guidare il Paese del G7, nell’epoca della globalizzazione”. Lo ha detto la presidente della Camera e candidata con LeU, Laura Boldrini, a Mattino Cinque, su Canale 5. L'articolo Elezioni: Boldrini, Di Maio premier? Preoccupa, inadeguato sembra essere il ...

Elezioni : Di Maio - non mi fido di nessuno - voglio vincolo contratto : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Non mi fido di nessuno, non c’è un grado di fiducia maggiore su uno o su un altro. Li ho visti tutti all’opera. Leggo scenari che non ho tempo di smentire. Ora che saremo primo partito dovranno essere loro a seguirci e non il contrario. Li voglio vincolare a un contratto”. Così il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, a Mattino Cinque, su Canale Cinque, risponde a una domanda sulle ...

Elezioni : Di Maio - tg Rai stanno dando il peggio contro M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I Tg della Rai stanno dando il peggio del peggio contro di noi, forse perché temono di perdere il posto. Noi siamo per cambiare la governance di quell’azienda…”. Lo afferma il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5. L'articolo Elezioni: Di Maio, tg Rai stanno dando il peggio contro M5S sembra essere il primo su Meteo Web.