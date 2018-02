Elezioni | Casapound | “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini” Il leader della

Elezioni - Matteo Salvini : Casapound? Dopo il 5 marzo incontro tutti : "Mi occupo di Lega e di centrodestra, lavoro perché gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l'ora di essere messo ...

Elezioni : Di Stefano (Casapound) - pronti a sostenere governo Salvini : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Se c’è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall’euro e fuori dall’Unione Europea e che blocca l’immigrazione che sono i tre punti principali del nostro programma siamo pronti a sostenerlo. Dovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all’economia, ma sarebbe un governo che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai ...

Elezioni - Liberi e Uguali : “Aggrediti da un militante di estrema destra a Pioltello”. Casapound : “Denunciato loro attivista” : “Brutale aggressione fascista a Pioltello”. È quanto denuncia la senatrice di LeU, Lucrezia Ricchiuti, spiegando che un attivista è stato aggredito da un militante di Casapound. “Mentre stavamo facendo uno dei tanti nostri partecipati volantinaggi”, ricostruisce la candidata di Liberi e Uguali, “siamo stati avvicinati da un militante di Casapound che ha cominciato a sostenere che ricostituire il partito fascista non ...

Elezioni - spot di CasaPound a Sacrario Redipuglia. La Regione protesta - : Il movimento di estrema destra ha usato come location per un video elettorale di Simone Di Stefano il memoriale in provincia di Gorizia dove sono custodite le spoglie di circa 100mila soldati caduti ...

Elezioni - c’è il candidato di Casapound in studio : l’esponente di Potere al popolo abbandona la trasmissione in diretta tv : “Vi ringraziamo per l’invito ma l’altro giorno il capo politico Di Stefano ha tranquillamente affermato che Casapound è l’erede storico del fascismo italiano, questo lo porta fuori dall’ambito costituzionale e dalle leggi italiane”. Così, con queste parole, la candidata alle Elezioni del 4 marzo di Potere al popolo Antonella Marras ha abbandonato gli studi della trasmissione “Voto o non voto?” in ...

Sondaggi Elezioni 2018/ M5s al 26% : cresce CasaPound e crolla il Pd di Renzi : Sondaggi Politici Elettorali, campagna verso le Elezioni 2018: centrodestra va oltre il 38% ma non vi è maggioranza assoluta alla Camera. Calo Pd e M5s, cresce CasaPound(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni - il surreale comizio del candidato di Casapound a Bologna : lo segue solo un ciclista (che però lo insulta) : L’ex senatore del Pdl (ed ex An e Msi) Filippo Berselli ha fatto il suo debutto come candidato di Casapound per le strade di Bologna. Berselli a bordo di una vecchia Land rover ha attraversato il centro con tanto di megafono, per fare campagna in vista delle Elezioni del 4 marzo. A seguirlo, però, non c’era che un solitario ciclista, tutt’altro che benevolo con il candidato di estrema destra il video è stato pubblicato su ...

Elezioni - in studio c’è Casapound. Il candidato di Potere al Popolo se ne va : “No ai fascisti” : Nel corso della trasmissione “A Camere Unificate”, su Umbria Tv, Andrea Ferroni, candidato alla Camera per Potere al Popolo, ha deciso di abbandonare gli studi televisivi, in polemica con la presenza dell’esponente di Casapound, Saverio Andreani. Dopo una breve premessa, Ferroni annuncia: “Non prenderò parte al secondo giro del dibattito, perché noi di Potere al Popolo non vogliamo partecipare allo sdoganamento di ...

Elezioni - Di Stefano (Casapound) : “Possibile appoggio esterno a governo di centrodestra con Salvini premier” : “Se uscisse fuori un governo di centrodestra con Matteo Salvini premier e magari un Bagnai o Borghi ministro dell’Economia, potremmo dare il nostro appoggio esterno. In ogni caso se ci saranno iniziative sull’euro e sull’immigrazione i nostri voti ci saranno”. Lo ha detto il candidato premier di Casapound Simone Di Stefano, a margine della conferenza stampa organizzata alla Camera per presentare i ...

Elezioni - Lega insegue CasaPound Cavandoli : "Comune cancelli via Tito a Parma" : La richiesta della candidata che annuncia una mozione in Consiglio comunale. Isrec e Comune con gli studenti nel Giorno del Ricordo

Elezioni : CasaPound Perugia denuncia un atto vandalico contro sua sede : ASI, Perugia - "Ancora un atto vandalico contro la nostra sede - dichiara Antonio Ribecco, responsabile di Cpi a Perugia e candidato alla Camera dei Deputati - messo in atto proprio dopo le ...

Elezioni : CasaPound presenterà candidati in tutto il Veneto : Padova, 29 gen. (AdnKronos) - Come in tutti collegi del Veneto, anche a Padova CasaPound Italia presenterà la propria lista elettorale, in vista delle prossime Elezioni politiche. "Siamo felici di poter annunciare - sottolinea Carlo Cardona, portavoce di CasaPound Padova - che il nostro movimento sa

Sergio Pirozzi - da Casapound l'offerta per le Elezioni nel Lazio : 'Vieni a fare il vicepresidente con noi' : Arriva una proposta per il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che potrebbe risolvere l'eterno stato di indecisione nel centrodestra laziale. Da settimane Pirozzi è proposto come candidato alla ...

Elezioni 2018 - sindacalista Cisl candidato per Casapound : è polemica : E' (o forse è meglio dire era) sindacalista della Cisl Andrea Cipolla, candidato di Casapound in Trentino alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Tante le polemiche. Il sindacato "bianco" ha...