Elezioni | Boldrini | Di Maio premier? Preoccupa | inadeguato

Elezioni - Boldrini : 'Penso male dei rapporti tra Renzi e il Cav' : ... fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, vuole dire che in Italia la politica non è presa seriamente e fa pensare, eppure sono una delle ...

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...

Elezioni 2018/ Boldrini - “intesa sospetta Pd-Forza Italia”. Emiliano vs Renzi “Dem sostengano governo Di Maio” : ELEZIONI 2018, diario della campagna elettorale: Boldrini, "alleanza Renzi-Berlusconi c'è già". Emiliano vs Renzi, "il Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Elezioni 2018/ Boldrini - "Pd-Forza Italia - c'è già alleanza". Di Maio - "ci sarà Ministero della Meritocrazia" : Elezioni 2018, diario della campagna elettorale: Boldrini, 'alleanza Renzi-Berlusconi c'è già'. Ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. E Di Maio..

Elezioni 2018 - Grasso : 'Boldrini agli Esteri - Guerra all'Economia' | : Il presidente del Senato e leader di LeU ospite di Fabio Vitale a Italia 18. "Io potrei fare il ministro dell'Interno ad interim. Senza vincitori siamo pronti a partecipare a un Governo di scopo"

Elezioni : Boldrini - Corbyn-Grasso sinistra che unisce : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Corbyn-Grasso: la sinistra contro le disuguaglianze che unisce le forze e va oltre la Brexit”. Lo ha detto a Milano la Presidente della Camera Laura Boldrini, candidata LeU. “La disuguaglianza -ha aggiunto Boldrini- è un’emergenza sociale che colpisce milioni di persone. E’ inaccettabile sia dal punto di vista etico che economico poiché riduce i consumi e frena lo sviluppo. Chi ...

Elezioni : Boldrini - voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “#Bonino e #Lorenzin, alleate del Partito Democratico, vogliono le larghe intese. E #Renzi tace. Quello al #Pd e ai suoi alleati è il voto utile per riabilitare #Berlusconi”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini di Leu. L'articolo Elezioni: Boldrini, voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni & FASCISMO/ Il tormentone di Grasso e Boldrini è il fantasma della loro sinistra : A sinistra , in Leu, si continua ad agitare lo spauracchio del FASCISMO che ritorna. Certa sinistra non è in grado di capire la sua crisi.

Elezioni : Speranza - bene Boldrini su sciogliere organizzazioni neofasciste : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – ‘L’Italia è una repubblica antifascista e tutte le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Ha ragione @lauraBoldrini #LiberieUguali”. Lo scrive su twitter Roberto Speranza di Liberi e Uguali, commentando la proposta della presidente della Camera. L'articolo Elezioni: Speranza, bene Boldrini su sciogliere organizzazioni neofasciste sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Boldrini a Sky TG24 : 'Facebook è fuori controllo' - : L'esponente di LeU denuncia i mancati controlli e l'assenza di limitazioni sul social: "Ho scritto a Zuckerberg dicendo che per noi l'apologia di fascismo è reato, la risposta è stata deludente". Poi ...

Elezioni 2018 - Boldrini : "Gruppi ispirati a neofascisti vanno sciolti" - : La presidente della Camera, ed esponente di LeU, parla a Milano, davanti al murales antifascista del quartiere Niguarda. Contro i movimenti che si rifanno a ideologie fasciste, dice: "Non c'è spazio ...

Elezioni 2018 - il «Patto di San Valentino» e i cartelli di Boldrini : la campagna elettorale per immagini : Il viaggio verso la tornata elettorale delle Politiche scorre senza particolari squilli: i momenti salienti si registrano in tv (pochi senza confronti tra big) e sui social network