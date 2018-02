Elezioni | Berlusconi | M5S al Colle figuraccia

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Luigi Di Maio al Quirinale per presentare la squadra di governo 5 Stelle “è una cosa che non ha alcun riferimento in Costituzione”, nella Carta “è il Capo dello Stato che indica la persona” alla quale affidare il mandato. La mossa dei 5 Stelle “conferma che questi ragazzi non hanno studiato, non sanno nulla, altrimenti si asterrebbero da far queste figure”. Lo dice Silvioai microfoni di Rtl 102.5. L'articolo, M5S alsembra essere il primo su CalcioWeb.