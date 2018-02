Elezioni | astensione contro il Rosatellum? No | con la scheda si può fare ricorso gratis

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il 4 marzo si può andare al seggio e utilizzare laelettorale senza esprimere un voto né far finire la preferenza tra le “bianche”. Ma per rivendicare davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo il diritto ad un voto libero, uguale e che conti davvero. Un principio sancito dall’articolo 48 della Costituzione ma di cui il, la nuova legge elettorale, non tiene conto a causa dei listini bloccati e della mancanza del voto disgiunto. E allora la soluzione qual è? Stare a casa? No, gli elettori, “potranno recarsi al seggio, verbalizzare i motivi per cui non esprimeranno il loro voto econ noialla Corte europea” spiega Mario Staderini, l’ex segretario dei Radicali da anni impegnato in difesa dei diritti politici dei cittadini che, con Giuseppe Alterio e Paolo Breccia, ha creato e messo online libertàdivoto.it, una ...