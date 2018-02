Elezioni 2018 | santini e volantini al posto delle schede elettorali | quanta carta

Elezioni 2018 - gli italiani al voto tra anarchia e fascismo : Alcuni giorni orsono sono andato a fare una supervisione presso una comunità terapeutica. Si tratta di una discussione col gruppo degli operatori per cercare di comprendere e affrontare i problemi emergenti. L’elemento di cui abbiamo parlato era la tendenza degli ospiti a contestare tutte le regole che la comunità pone per la loro permanenza. Gli operatori hanno provato a spiegare che le regole servono e sono state definite anni orsono per ...

Elezioni politiche 2018 : Salvini - l'alleato che vuole scalzare il Cav : Se riceverà più consensi nel centrodestra, si candida a capo del governo. Per questo la Lega, sull'onda dei fatti di Macerata, sta spingendo al Centro e nel Meridione. Ma Berlusconi lancia la ...

Elezioni 2018/ Buoni - Cattivi - Ragionevoli e Oltranzisti : il voto visto dagli anagrammi - dei leader - : Per governare occorre ragionevolezza, flessibilità e apertura. Si va quasi inevitabilmente verso un governo di larghe intese. lo dicono gli anagrammi.

Elezioni 2018/ Buoni - Cattivi - Ragionevoli e Oltranzisti : il voto visto dagli anagrammi (dei leader) : Per governare occorre ragionevolezza, flessibilità e apertura. Si va quasi inevitabilmente verso un governo di larghe intese. lo dicono gli anagrammi di MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:03:00 GMT)Andare a votare ascoltando Gaber, di M. VitaliPost Macerata: impastare il bene di tutti, di M. Vitali

Elezioni 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa succede se manca la maggioranza? Larghe Intese - nuovo voto o… : Sondaggi Elezioni 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: Cosa succede in caso di stallo? Larghe Intese Pd-Forza Italia, nuovo voto o... Le analisi ad una settimana dal 4 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 05:56:00 GMT)

Elezioni 2018 - Matteo Renzi prossimo ospite a Italia 18 su Sky TG24 | : Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del Digitale Terrestre e anche in streaming. SPECIALE Elezioni 2018

Elezioni 2018 - intervista a Enio Minervini - PaP - : «Ripartiamo dallo Stato sociale» : Provincia - Abbiamo intervistato Enio Minervini , capolista alla Camera nel collegio Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara per Potere al Popolo. Cosa l'ha spinta a candidarsi per questa nuova lista? Sono ...

Elezioni 2018 - Di Maio proporrà generale Costa come ministro Ambiente - : Il diretto interessato replica: "Da servitore Stato, disponibile a ministero" e si mette in licenza fino al 6 marzo. Il candidato premier del M5s sullo scenario post voto: no a larghe intese e ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Elezioni 2018/ DI Maio - “generale Sergio Costa sarà Ministro dell’Ambiente” : ha scoperto la Terra dei Fuochi : Elezioni 2018, le ultime notizie. Di Maio, "il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa. Lista al Quirinale". Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi"(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Silvio Berlusconi a Domenica Live/ Elezioni 2018 - “in campo contro M5s” : ultimo tour de force del Centrodestra : Silvio Berlusconi a Domenica Live: ultimi giorni di campagna Elezioni 2018. Lungo monologo al Teatro Manzoni di Milano, "in campo contro M5s e Di Maio". E su Renzi invece..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Paolo Gentiloni a Domenica Live/ Elezioni 2018 : “Non restate a casa - bisogna battere il populismo” : Paolo Gentiloni a Domenica Live, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.