Elezioni 2018 | come si vota Matteo Renzi | “proposte Centrodestra fantasmagoriche

Elezioni politiche 2018 - come si vota : Domenica 4 marzo andremo a votare con una legge elettorale complessa. Il sistema è misto: per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario. Poi ci sono relative ripartizioni e soglie di ...

26/02/2018 - Università ed Elezioni : "Nessuno ha chiesto le dimissioni del rettore" : Target Unimol ha deciso di non intervenire sulla questione per una serie di motivi: «I nnanzitutto ognuno è libero di candidarsi e di impegnarsi in politica come e quando ritiene opportuno . Nello ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : “se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni 2018 : l’agenda ambientalista entra nel confronto - 23 associazioni chiedono risposte alle forze politiche : L’Ambiente non è un’etichetta da porre sui programmi elettorali. Fare scelte sostenibili nei processi produttivi e nei consumi, per aumentare l’efficacia e l’efficienza del sistema, contribuendo al nostro benessere e alla conservazione del nostro capitale naturale, dovrebbero essere argomenti al centro del dibattito pubblico per tutte le forze politiche e i movimenti che vogliono fare in modo che l’Italia, Paese del G7, esca definitivamente ...

Elezioni 2018 - come si diventa scrutatori : scrutatori ai nastri di partenza. Tutti coloro che partecipano alle operazioni di voto – gli scrutatori sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali – devono essere iscritti ad appositi albi comunali. Si può diventare scrutatori in seguito all’iscrizione presso lo specifico albo nel Comune di residenza. L’iscrizione è gratuita e quanti non fossero già inseriti negli elenchi comunali avrebbero dovuto inoltrare la domanda ...

Elezioni Lombardia 2018 - Fontana non si presenta al confronto tra i candidati. Gori : “Fantasma - si sottrae sempre” : “Fontana assente al confronto? Ormai non fa più notizia, l’importante però che la stampa lo racconti di questo candidato fantasma che pensa di andare a governare la Lombardia solo restando seduto sul carro del centrodestra e sperando nel vento favorevole delle politiche. I cittadini lombardi hanno diritto di avere un presidente che le cose le sa e che si rende disponibile al confronto, purtroppo Fontana non ha voluto e io invito i ...

LAURA BOLDRINI - Elezioni 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Elezioni 2018 : destra e sinistra - presunti competitor - uniti nel processare i 5stelle : Non si trovano ragioni per negare la diagnosi amaramente realistica che ha fatto Luisella Costamagna sugli italiani che stanno arrivando “delusi e sfiniti al voto” e l’unica consolazione è che i giorni sono ancora pochi e scorrono veloci, anche se lo scenario post voto potrebbe non essere molto più esaltante della campagna elettorale. Le ragioni dello “sfinimento” odierno per “i programmi elettorali (farlocchi ...

Elezioni 2018 : destra e sinistra - presunti competitor - uniti nel processare i 5stelle : Non si trovano ragioni per negare la diagnosi amaramente realistica che ha fatto Luisella Costamagna sugli italiani che stanno arrivando “delusi e sfiniti al voto” e l’unica consolazione è che i giorni sono ancora pochi e scorrono veloci, anche se lo scenario post voto potrebbe non essere molto più esaltante della campagna elettorale. Le ragioni dello “sfinimento” odierno per “i programmi elettorali (farlocchi ...

Elezioni 2018 - un ripasso per capire come siamo arrivati a questo punto : Vedo un gran chiedersi, ma come ci siamo arrivati? come è mai possibile che nel 2018 ci ritroviamo con il rischio concreto di essere governati da un condannato e da un pugno di seconde linee della xenofobia? Urge quindi un piccolo “riassunto delle puntate precedenti”. Ve lo ricordate quando siete scesi quella notte nelle strade di Roma, con le orchestrine e le bande, intasando via del Plebiscito e facendo pernacchie alla sua uscita dal ...

Elezioni 4 marzo 2018 - attenzione alla tessera elettorale : "Non deve essere esaurita" : Prima di recarvi ai seggi, la prossima domenica, vi conviene verificare che nella vostra tessera elettorale ci siano ancora "...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Rosatellum bis - i dubbi : generale Costa - ok a Di Maio per fare il ministro M5s : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri; Bonino, "candidata di Berlusconi? Ma va.."(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Elezioni 2018 - come se la cavano i programmi dei partiti sulla sanità : Foto: Pixabay “Nessuna forza politica ha elaborato un piano di salvataggio del Servizio sanitario nazionale”. Quelle che emergono dalla lettura dei programmi elettorali sono infatti “numerose proposte valide ma frammentate, alcune non sostenibili, altre poco attuabili o superflue”. Parole e musica della Fondazione Gimbe, acronimo che sta per Gruppo italiano per la medicina basata sull’evidenza. In occasione delle ...

Elezioni 2018/ Bufera M5s per il ministro-generale di Di Maio : Bonino "io premier di Berlusconi? Fantascienza" : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri.