Economia circolare | un’alternativa al consumismo

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo. : Inoltre, "l'associazione ha sviluppato la propria azione anche a favore della diffusione delle capacità di integrare la filiera del legno con i principi dell'economia circolare, sollecitando ...

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo : Roma, 22 feb. , AdnKronos, A FederlegnoArredo la medaglia al merito del ministero dell'Ambiente per il suo impegno nella salvaguardia dell'Ambiente. Il ministro Gian Luca Galletti ha, infatti, ...

Ambiente ed Economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo : Inoltre, "l'associazione ha sviluppato la propria azione anche a favore della diffusione delle capacità di integrare la filiera del legno con i principi dell' economia circolare , sollecitando ...

Economia circolare fra Capannori e Tunisi - progetto finalista del premio Platforma : Come si legge sul sito della manifestazione, da anni il comune di Capannori sta sperimentando un sistema di gestione dei rifiuti che punta a un modello di Economia circolare, ed è attivo nel quadro ...

Materia Rinnovabile : la rivista internazionale di Economia circolare : Materia Rinnovabile è Materia utile, più e più volte, ed è il nome scelto dalla rivista internazionale di economia circolare di Edizioni Ambiente per rendere subito l’idea di innovazione e riciclo, di un mondo che può e deve rinnovarsi anche grazie alla circolazione di idee e progetti. Perché proprio in ottica di economia circolare, a circolare non sono solo oggetti e risorse tangibili ma anche buone pratiche e proposte. (altro…) The ...

Dalle nuove norme Ue sull'Economia circolare una svolta possibile sulla gestione dei rifiuti : Sono ormai stati definiti - con l'accordo fra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo- i contenuti del pacchetto di nuove direttive europee in materia di rifiuti e di economia circolare che, dopo alcuni ulteriori passaggi formali, saranno pubblicate per il recepimento negli ordinamenti degli Stati europei.Le novità - presentate in anteprima a un Convegno promosso a Roma dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per la prima ...

Industria tessile verso la sostenibilità e l'Economia circolare : Tipico esempio di economia circolare , in cui Prato, con la sua tradizione di cardato rigenerato, è maestra indiscussa", conclude Cavicchi. A Prato viene rigenerata annualmente una mole imponente di ...

Domani i 5 Stelle parlano di discariche ed Economia circolare a Rosignano : Tra i temi trattati: storia e cronaca sulla discarica di Scapigliato, le inchieste e gli arresti dell'ultimo mese, le occasioni professionali date in altri territori coi progetti di recupero dei ...

Ambiente : 29/01 a Trieste convegno su Retracking ed Economia circolare - Udine 20 : ... oltre che alle persone desiderose di conoscere l'economia circolare e le opportunità da essa offerte. Per maggiori informazioni www.regione.fvg.it ARC/MA/ep Powered by WPeMatico

Progetto ERiC : quando la green economy incontra l'Economia circolare : Si tratta solo della prima delle tante iniziative promosse da ARSE che alimenteranno un ciclo virtuoso basato su economia circolare e fonti energetiche rinnovabili. Per visualizzare l'iniziativa è ...

Basta sprechi : il futuro è tutto nell'Economia circolare : Il futuro è solo nell'economia circolare. Ne sono convinta da tempo e, tanto per restare all'attualità, davanti alla devastazione portata dalle tempeste che si sono abbattute sul Nord Europa, lo sono sempre di più. Le risorse del pianeta non sono infinite. Quando l'estate scorsa in molte case ha iniziato a non sgorgare più acqua dai rubinetti in molti se ne sono potuti rendere conto.I tanti migranti che rischiano la ...

L'Economia circolare parte dalle città : Siglato dal ministero dell'Ambiente e i Comuni di Bari, Prato e Milano il Protocollo d'intesa delle 'città per la circolarità'.

Economia circolare - parte la raccolta firme delle tre petizioni popolari : Venerdì 5 gennaio , dalle 1 6 : 3 0 alle 2 0 :00 a Termoli " Via Adriatica " il 'Coordinamento Regionale Molise Legge Rifiuti Zero per l'Economia circolare', in collaborazione con il 'Gruppo ...

Il futuro dell'Automotive è l'Economia circolare. Fca e Renault in pole position nel 'remanufacturing' : ROVERETO - Un'auto di proprietà giace inutilizzata per circa il 95% del suo tempo. Un mezzo car sharing invece è attivo per oltre il 40% del tempo. E ancora: oltre il 60% dei...