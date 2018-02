Ecco come Hubble dimostra che l' Universo si espande più velocemente del previsto VIDEO

“Ma come sei diventata?”. La chiamavano la ‘bambola vivente’ - oggi è cresciuta. I genitori la truccavano e le facevano fare le lampade solari perché - per loro - doveva essere la più bella di tutte. Ecco com’è ora - dopo anni : Aveva appena due anni quando è diventata una vera star. una delle bambole viventi, Aira Brown calcava le passerelle e posava davanti all’obiettivo con grande disinvoltura e piacere dei genitori. oggi la bimba è cresciuta e ha 8 anni e la sua vita non è poi cambiata moltissimo. Grandi occhi azzurri, capelli biondissimi, lineamenti talmente delicati da portare i suoi fans a definirla la “bambolina vivente”, oppure la “creatura ...

Ecco come riconoscere la freschezza delle uova comprate nei supermercati : Le direttive nazionali e comunitarie per quanto riguarda la commercializzazione delle uova impongono precise regole per garantire la qualità e la sicurezza dell’uovo che può essere osservata attraverso l’etichettatura. Infatti per legge, devono essere riportate le seguenti indicazioni: data di consumo preferibile (per le uova fresche è considerata superata il 28° giorno dalla deposizione, ma il dettagliante deve ritirarle dal ...

Nazionale - Ecco come sarà l'Italia di Di Biagio : Il neo c.t. conferma Buffon sia contro l'Argentina che l'Inghilterra e parla di Balotelli Stage azzurro: ecco i 24 chiamati dal nuovo ct Balotelli: "Il mio sogno è l'Italia" / VIDEO

Non sei andato a lavoro per la neve? Ecco come salvare la retribuzione : Tra chi è rimasto bloccato ore nel traffico o ad aspettare un mezzo pubblico, e chi ha direttamente desistito approfittandone per fare grandi pupazzi di neve, sono molti in queste ore gli italiani che, causa neve e maltempo, non sono andati a lavoro. Soprattutto in città come Roma, non attrezzate per fronteggiare nevicate abbondanti come quella della scorsa notte. Chi ha potuto ha approfittato del telelavoro. Ma per gli altri cosa ...

In arrivo una svolta dall’Uefa - il 4° cambio sarà presto realtà! Ecco quando e come “utilizzarlo” : L’Uefa si appresta a varare una delle modifiche più importanti dell’era moderna per ciò che concerne il regolamento del calcio. Si tratta infatti dell’inserimento del 4° cambio a disposizione per ogni squadra, una novità che cambierà notevolmente il modo di interpretare le gare da parte dei tecnici. Il motivo di tale modifica è dettato dai tanti impegni e dalla volontà di diminuire infortuni e carichi sui calciatori, aumentando ...

Regionali - Ecco come si vota : A complicare le cose, il 4 marzo, c'è il fatto che la votazione per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale (sia in Lombardia che nel Lazio) avviene con un altro sistema elettorale rispetto alle Politiche. Gli elettori riceveranno solo una scheda. Ciascuno può votare in questo modo:- scegliendo un candidato alla carica di Presidente della Regione;- votando per un candidato alla carica di Presidente della ...

Italia sotto la neve : Ecco dove ne è caduta di più. Le foto spettacolari delle principali zone “colpite” da Burian. Tra meraviglia e disagi (i nostri consigli per giornate come queste) : Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l’Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l’Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 ...

MATTEO VIVIANI E LA BUFALA DELL'ACCAPPATOIO RUBATO/ Video Le Iene : “Ecco come ho costruito una fake news” : MATTEO VIVIANI e la BUFALA DELL'ACCAPPATOIO RUBATO. Video Le Iene: “Ecco come ho costruito una fake news”. Le ultime notizie sul servizio della Iena, che ha spiegato quanto sia facile...(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:50:00 GMT)

Concorso ATA per 800 unità entro il 28 febbraio 2018 : Ecco come candidarsi : Dopo i recenti aggiornamenti sul rinnovo del contratto del personale ATA, gli aumenti degli stipendi per il 2018-2019 che saranno variabile da 80,40 euro fino a 110, 70 euro e la scelta della 30 scuole prevista dal 14 marzo in poi tramite compilazione del modello D3 che resterà a disposizione in rete fino alla metà del mese di aprile 2018, annunciamo un’altra importante notizia. In Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato un bando per 800 unità ...

"Ecco come ho scoperto che Davide Mengacci è mio padre" : <div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;"><iframe src="//www.video.mediaset.it/emb/811307/autoplay/playrelated" allowfullscreen="true"...

Aziende boschive della Calabria in difficoltà - Coldiretti : Ecco come aiutarle : Le Aziende boschive contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura ma fanno i conti con le difficoltà legate alla depressione del settore , all' aumento dei costi di produzione ed alla riduzione dei prezzi di vendita del ...

FiumiCina - Ecco come approfittare del traffico aereo verso oriente : Roma. I primi dati del traffico aereo quest'anno confermano una crescita dei collegamenti tra Fiumicino e l'estremo oriente, che è aumentata del 16,4 per cento nel mese di gennaio. La Cina in ...

Voto all’estero - la videodenuncia di un’elettrice a Tenerife : “Ecco come ci vengono consegnati i plichi elettorali” : Nei giorni scorsi gli elettori italiani residenti all’estero hanno ricevuto il plico con le schede elettorali (sono voti validi quelli pervenuti al consolato entro il 1 marzo). Anche all’isola di Tenerife, dove questa elettrice ha deciso di registrare una videodenuncia, delle modalità con cui viene consegnato il plico. Nelle immagini, pubblicate sul proprio profilo Facebook, si vedono le buste contenenti le schede elettorali e le ...

Ecco come si vota il 4 marzo : Più facile che fare una croce non si può. In effetti è così, votare non può essere un'operazione difficile. Tutti devono poter capire rapidamente come si fa ad esprimere il proprio voto. Però, dato che la legge elettorale è cambiata di recente, con alcune novità di un certo rilievo, e il sistema elettorale è "misto", bisogna ricordare alcune cose importanti.La scheda elettoralePrima di tutto è bene capire com'è fatta ...