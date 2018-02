È morto Gian Marco Moratti | presidente della società petrolifera Saras e fratello di

È morto Gian Marco Moratti - presidente della Saras : È morto a 81 anni Gian Marco Moratti. Era malato da diverso tempo. Numero uno della Saras, società italiana che dal 1962 opera nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, era il figlio di Angelo Moratti (1909-1981) e il fratello di Massimo, entrambi a lungo presidenti dell'Inter, e aveva sposato Letizia Brichetto che, dopo essere stata ministro dell'Istruzione con il governo Berlusconi e sindaco ...

Esplosione a Bologna - morto un 59enne : "Boato enorme". Stava maneggiando materiale bellico : È un commerciante di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli, la persona rimasta uccisa a Bologna nell'Esplosione avvenuta nella cantina dell'edificio dove abitava, in via Canonici. Era un...

Bologna - esplosione in una cantina : un morto. Stava maneggiando ordigni bellici : Una persona è morta in una esplosione avvenuta poco dopo le 13 nelle cantine di una palazzina in via Pietro Canonici, zona San Ruffillo, alla periferia di Bologna. Le cause dell'esplosione...

Montagnana. Alberto Lucchin morto in un frontale a Orgiano : Drammatico frontale sulla strada San Feliciano in territorio di Orgiano, all’altezza dell’incrocio per Pilastro. Lo scontro ha coinvolto un’Audi Q3 e