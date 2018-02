È morta l’attrice Emma Chambers | famosa soprattutto per il ruolo in “Notting Hill”

È morta a 54 anni l’attrice indiana Sridevi - famosissima a Bollywood : L’attrice indiana Sridevi è morta il 24 febbraio a Dubai, dopo un arresto cardiaco, a 54 anni. Negli anni Ottante e Novanta Sridevi – il cui vero nome era Shree Amma Yanger Ayappan – era diventata la più famosa attrice The post È morta a 54 anni l’attrice indiana Sridevi, famosissima a Bollywood appeared first on Il Post.

Addio Magda - è morta l’attrice Irina Sanpiter moglie di Furio in Bianco Rosso e Verdone : Irina Sanpiter si è spenta oggi, a Roma, a 60 anni all’ospedale Umberto I dove era ricoverata da otto mesi. L’attrice russa, indimenticata e indimenticabile Magda moglie di Furio Zòccano nel film Bianco Rosso e Verdone, combatteva contro una grave forma di leucemia da quando aveva 27 anni. Nata a Mosca nel 1957 passa dalla carriera teatrale a quella cinematografica proprio con il film cult del 1981 diretto da Carlo Verdone. ...

Olivia Cole - è morta l’attrice celebre per Radici : Addio a Olivia Cole, l’attrice statunitense, star della serie tv Radici con cui ottenne anche un Emmy Award, è morta nella sua casa di San Miguel Allende, in Messico, all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa, che risale a venerdì 19 gennaio, è stato dato dal New York Times. Dopo una carriera iniziata in teatro e proseguita in tv partecipando a tante serie, tra cui la soap opera “Sentieri”, per l’attrice ...

Roma. morta l’attrice Anna Campori : E’ venuta a mancare a Trastevere l’attrice Anna Campori. L’attrice romana si è spenta a 100 anni. Ha lavorato fin da giovanissima formando uno straordinario sodalizio con Totò, e tanti attori e registi. Insieme al marito Pietro De Vico, morto…Continua a leggere →