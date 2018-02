: Gelo siberiano su tutta Italia, scuole chiuse a L'Aquila #maltempo - MediasetTgcom24 : Gelo siberiano su tutta Italia, scuole chiuse a L'Aquila #maltempo - Corriere : Burian è arrivato, gelo e allerta neve. Domani a Roma scuole chiuse Il meteo - NotizieIN : E' gelo in tutta Europa, tre le vittime -

Interessal'l'ondata di freddo siberiano che ha già provocato tre morti. In Francia, dove le temperature hanno raggiunto i -10°,è morto un senza tetto a Valence. In Polonia altre due persone sono decedute per il. L'ondata di freddo non risparmia neanche la Russia dove le temperature toccheranno i -24°, così come in Romania, dove le scuole resteranno chiuse fino a martedì.(Di lunedì 26 febbraio 2018)